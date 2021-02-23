Арендодателям, няням и компьютерщикам предлагают заплатить 5% с дохода

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №?5046, который предлагает обязать платить налоги арендодателям, няням и компьютерщикам. Ставка налога составляет 5% базы налогообложения.

Арендодателям, няням и компьютерщикам предлагают заплатить 5% с дохода
Фото: epravda.com.ua

Автором законопроекта является народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«У нас есть сотни тысяч людей — репетиторы, переводчики, работники креативной индустрии, таксисты, няни, ремонтники, которые работают сами на себя, не имеющие наемных работников и не имеют таких объемов работы, чтобы регистрировать СПД», — отметил автор законопроекта.

По его словам, люди по собственному желанию могут зарегистрировать свои доходы и уплатить налог в размере 5% и еще 1,5% военного сбора. К тому же все это можно будет сделать быстро через приложение «Дія».

«Это позволит работать в «белую» и предоставлять соответствующие справки, если люди захотят оформить ипотеку, кредит», — подытожил он.

Кто должен будет платить налоги

Перечень видов деятельности:

  • преподавательская деятельность;
  • деятельность по дизайну;
  • деятельность в сфере фотографии;
  • предоставление услуг перевода;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность;
  • предоставление услуги ухода;
  • производство пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ;
  • индивидуальная художественная деятельность;
  • ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;
  • деятельность по уборке;
  • услуги домашней прислуги;
  • предоставления ландшафтных услуг;
  • техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  • предоставление услуг такси и перевозки вещей (переезда);
  • прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;
  • предоставление в аренду или субаренду (срочное владение и / или пользование) расположенных в Украине жилых помещений и / или их частей, общая площадь которых не превышает 400 квадратных метров, нежилых помещений (сооружений, зданий) и или их частей, общая площадь которых не превышает 900 квадратных метров.

Кого касается налог

Физлица, которое не имеет работодателя, не использует наемный труд и получает доходы, не превышающие 100 размеров минимальной заработной платы за год.

Как будет проводиться учет доходов и оплата налогов

Учет доходов таких лиц предлагается вести с использованием Портала «Дія» или в электронном кабинете налогоплательщика.

Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа в Портал «Дія», или в электронном кабинете налогоплательщика.

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