Арендодателям, няням и компьютерщикам предлагают заплатить 5% с дохода
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №?5046, который предлагает обязать платить налоги арендодателям, няням и компьютерщикам. Ставка налога составляет 5% базы налогообложения.
Автором законопроекта является народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«У нас есть сотни тысяч людей — репетиторы, переводчики, работники креативной индустрии, таксисты, няни, ремонтники, которые работают сами на себя, не имеющие наемных работников и не имеют таких объемов работы, чтобы регистрировать СПД», — отметил автор законопроекта.
По его словам, люди по собственному желанию могут зарегистрировать свои доходы и уплатить налог в размере 5% и еще 1,5% военного сбора. К тому же все это можно будет сделать быстро через приложение «Дія».
«Это позволит работать в «белую» и предоставлять соответствующие справки, если люди захотят оформить ипотеку, кредит», — подытожил он.
Кто должен будет платить налоги
Перечень видов деятельности:
- преподавательская деятельность;
- деятельность по дизайну;
- деятельность в сфере фотографии;
- предоставление услуг перевода;
- профессиональная, научная и техническая деятельность;
- предоставление услуги ухода;
- производство пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ;
- индивидуальная художественная деятельность;
- ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
- электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;
- деятельность по уборке;
- услуги домашней прислуги;
- предоставления ландшафтных услуг;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- предоставление услуг такси и перевозки вещей (переезда);
- прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;
- предоставление в аренду или субаренду (срочное владение и / или пользование) расположенных в Украине жилых помещений и / или их частей, общая площадь которых не превышает 400 квадратных метров, нежилых помещений (сооружений, зданий) и или их частей, общая площадь которых не превышает 900 квадратных метров.
Кого касается налог
Физлица, которое не имеет работодателя, не использует наемный труд и получает доходы, не превышающие 100 размеров минимальной заработной платы за год.
Как будет проводиться учет доходов и оплата налогов
Учет доходов таких лиц предлагается вести с использованием Портала «Дія» или в электронном кабинете налогоплательщика.
Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа в Портал «Дія», или в электронном кабинете налогоплательщика.