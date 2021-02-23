Потери за день. Состояние Илона Маска снизилось на $13 миллиардов

Состояние Маска снизилось из-за падения акций Tesla: за понедельник они потеряли 8,55%, их цена опустилась до $714,5. Это крупнейший обвал для компании за пять месяцев: 23 сентября 2020 года бумаги автопроизводителя снизились на 10,34%, заметил CNBC.

Кто и сколько потерял