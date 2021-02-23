Потери за день. Состояние Илона Маска снизилось на $13 миллиардов

Состояние гендиректора Tesla Илона Маска F снизилось на $13 млрд за день.

Потери за день. Состояние Илона Маска снизилось на $13 миллиардов

Состояние гендиректора Tesla Илона Маска F снизилось на $13 млрд за день. Об этом следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Капитал Маска снизился до $169,1 млрд, потеряв за сутки 7,17%.

Причина снижения

Состояние Маска снизилось из-за падения акций Tesla: за понедельник они потеряли 8,55%, их цена опустилась до $714,5. Это крупнейший обвал для компании за пять месяцев: 23 сентября 2020 года бумаги автопроизводителя снизились на 10,34%, заметил CNBC.

Кто и сколько потерял

Понедельник оказался сложным днем и для других технологических компаний: акции Apple снизились на 2,98%, бумаги Amazonна 2,13%, акции Microsoft — на 2,68%. «Технологический» индекс Nasdaq упал на 2,5%, а «промышленный» индекс Dow Jones, напротив, прибавил 0,1%.

Но в случае Tesla обвал может быть связан и с резким снижением стоимости биткоина, предположил CNBC.

Напомним

8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на $1,5 млрд. Маск назвал решение «достаточно авантюрным». Биткоин за 22 февраля потерял больше 10% своей стоимости. После достижения исторического рекорда в $58?000 криптовалюта резко упала ниже $50?000.К 11:45 23 февраля она стоила $48?300.

К снижению акции Tesla и биткоин подтолкнул сам Илон Маск, пишет Bloomberg.

Миллиардер на выходных в Twitter допустил, что цены на биткоин и Ethereum, вторую крупнейшую криптовалюту, «кажутся высокими». Замечание Маска последовало всего через две недели после объявления Tesla о покупке криптовалюты.

В мае 2020 года Tesla уже аналогично страдала от твитов своего гендиректора: тогда Маск написал, что «очень высокими» были цены на акции самой Tesla, и бумаги компании потеряли почти 10%, напомнил Bloomberg.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Стало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у МедведчукаСтало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Объем операций с э-деньгами в 2020 году вырос на 2,59 миллиарда — НБУОбъем операций с э-деньгами в 2020 году вырос на 2,59 миллиарда — НБУ
Ошибка на миллиард. Citibank ошибочно перевел кредиторам деньгиОшибка на миллиард. Citibank ошибочно перевел кредиторам деньги
Иностранцы увеличили долю в госдолге Украины до 100 миллиардовИностранцы увеличили долю в госдолге Украины до 100 миллиардов
Решение о штрафе МТБ Банка отменено в судебном порядке. Нацбанк вернул деньгиРешение о штрафе МТБ Банка отменено в судебном порядке. Нацбанк вернул деньги
Украинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардовУкраинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардов
Резервы Нацбанка «похудели» до $28,5 миллиардовРезервы Нацбанка «похудели» до $28,5 миллиардов
Брат Маска продал акции Tesla на $25,6 миллиона. Акции компании упалиБрат Маска продал акции Tesla на $25,6 миллиона. Акции компании упали
В течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардовВ течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардов
Китайский интернет-гигант Alibaba Group разместил евробонды на $5 миллиардовКитайский интернет-гигант Alibaba Group разместил евробонды на $5 миллиардов
Субсидии и соцвыплаты: государство сократит затраты на них на десятки миллиардов гривенСубсидии и соцвыплаты: государство сократит затраты на них на десятки миллиардов гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости