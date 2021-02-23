Потери за день. Состояние Илона Маска снизилось на $13 миллиардов
Состояние гендиректора Tesla Илона Маска F снизилось на $13 млрд за день.
Состояние гендиректора Tesla Илона Маска F снизилось на $13 млрд за день. Об этом следует из данных
Причина снижения
Состояние Маска снизилось из-за падения акций Tesla: за понедельник они потеряли 8,55%, их цена опустилась до $714,5. Это крупнейший обвал для компании за пять месяцев: 23 сентября 2020 года бумаги автопроизводителя снизились на 10,34%,
Кто и сколько потерял
Понедельник оказался сложным днем и для других технологических компаний: акции Apple
Но в случае Tesla обвал может быть связан и с резким снижением стоимости биткоина, предположил CNBC.
Напомним
8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на $1,5 млрд. Маск назвал решение «достаточно авантюрным». Биткоин за 22 февраля потерял больше 10% своей стоимости. После достижения исторического рекорда в $58?000 криптовалюта резко упала ниже $50?000.К 11:45 23 февраля она стоила $48?300.
К снижению акции Tesla и биткоин подтолкнул сам Илон Маск,
Миллиардер на выходных в Twitter допустил, что цены на биткоин и Ethereum, вторую крупнейшую криптовалюту, «кажутся высокими». Замечание Маска последовало всего через две недели после объявления Tesla о покупке криптовалюты.
В мае 2020 года Tesla уже аналогично страдала от твитов своего гендиректора: тогда Маск написал, что «очень высокими» были цены на акции самой Tesla, и бумаги компании потеряли почти 10%,