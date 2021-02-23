Биткоин обвалился и восстановился: что творится с рынком криптовалют

Криптовалюта подешевела до $47,4 тыс., что стало самым низким показателем в течение недели, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters .

Биткоин обвалился и восстановился: что творится с рынком криптовалют
Фото: coinpost.ru

Биткоин потерял почти 17% своей стоимости, а это около $160 млрд от общей рыночной капитализации.

Инвесторы опасаются, что цена биткоина стала слишком высокой.

Почему появилась такая волна

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала биткоин спекулятивным активом. Она считает, что первая криптовалюта неэффективна для транзакций из-за своей крайне спекулятивной природы. По мнению аналитика Свена Хенриха, Йеллен фактически объявила войну биткоину.

«Цифровые валюты могут обеспечить более быстрые и дешевые платежи. Но необходимо изучить много вопросов, включая защиту прав потребителей и отмывание денег», — сказала она.

На фоне выступления Йеллен биткоин в моменте подешевел до $47. Цена Ethereum упала до $1550. На бирже Kraken курс второй по капитализации криптовалюты опускался до $700.

На момент написания новости цена биткоина восстановилась до $53,5 тыс. Капитализация составляет $993,7 млрд, согласно CoinGecko.

Ранее

Стоимость биткоина вечером в воскресенье, 21 февраля, обновила свой рекорд — $58?332.

Биткоин, самая популярная криптовалюта в мире, составляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично и имеющая самую развитую инфраструктуру.

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