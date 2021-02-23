Сейчас 85% ипотечных кредитов выдается на покупку вторичного жилья — Шевченко

Такие объемы кредитования вторичного рынка недвижимости председатель Национального банка Кирилл Шевченко объясняет меньшей рискованностью этого рынка. Об этом главный банкир страны сказал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура», передает Укринформ.

Сейчас 85% ипотечных кредитов выдается на покупку вторичного жилья — Шевченко
Фото: realty.rbc.ru

Вторичный рынок предпочтительнее

«Во второй половине 2020 года ипотечное кредитование ускорилось. Общий прирост ипотечного кредитования в 2020 году составил 11,5%», — отметил Шевченко.

Однако, по его словам, ставка по ипотечным кредитам в значительной степени зависела от объектов кредитования. Глава НБУ пояснил, что разница в ставках кредитования первичного и вторичного рынков недвижимости заключается в том, что первичный рынок является более рискованным.

В целом ставка по ипотеке снизилась более чем на 6 п. п. — с 19% до 12,8%.

«Для того, чтобы улучшить ситуацию с первичным рынком ипотеки, у нас зарегистрирован законопроект №?5091, который существенно повышает защиту кредиторов. Также мы бы хотели присоединиться к дискуссии, как можно ввести прозрачные механизмы на рынке первичной застройки», — отметил Шевченко.

И добавил, что это автоматически добавит банкам «аппетита» к кредитованию первичного рынка.

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