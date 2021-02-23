Цены на медь превысили $9 тысяч за тонну

Цены на медь взлетели выше $9 тыс. за тонну на торгах в понедельник, 22 февраля. Приводит Bloomberg данные Лондонской биржи металлов (LME).

Фото: metals-expert.com

Торги на бирже

На 15:39 металл дорожал до $9,50 — это самый высокий уровень с 2011 года, когда котировки меди достигли исторического максимума $10?190 за тонну.

Фьючерсы на медь начали дорожать в марте 2020 года и с тех пор прибавили 101%.

Прогнозы инвесторов

Инвесторы делают ставку на быстрый рост спроса на металлы, который:

будет восстанавливаться вместе с экономикой после коронакризиса;

продолжит расти по мере перехода на возобновляемые источники энергии и электромобили — для их выпуска нужно много никеля, меди, лития и других металлов.

Ожидается также, что на рынке меди образуется дефицит: предложение будет сокращаться как из-за увеличения спроса, так и из-за падения маржи при производстве на некоторых заводах — в особенности в Китае. Снижение прибыли может побудить некоторые крупные предприятия свернуть производство, пишет Bloomberg.

«Список „бычьих“ факторов для меди очень длинный, — привело издание слова главы отдела исследования сырьевых товаров по Европе, Ближнему Востоку и Африке Citigroup Макса Лейтона. — Многие из самых оптимистичных событий действительно разыграются в следующие несколько месяцев, поэтому мы думаем, что в самое ближайшее время цены на медь дойдут до $10 тыс. за тонну».

В инвестиционном банке Goldman Sachs также полагают, что рост на рынке все еще далек от завершения. Эксперты заявили, что теперь ожидают стабильно более высокой средней цены на металл в 2021 и 2022 годах.

По их оценкам, в следующем году средняя цена на медь составит около $8625, а в 2022 году — вырастет в среднем до $9175 за тонну. Ранее в Goldman Sachs ожидали, что в перспективе года цены на медь достигнут $7500 за тонну.

Медь «весьма вероятно» приблизится к историческому максимуму к первой половине 2022 года. В то же время рост в направлении отметки $10 тыс. не будет равномерным из-за сезонных снижений спроса и возможных периодов консолидации цен, предупредили в Goldman Sachs.