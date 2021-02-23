Объем операций с э-деньгами в 2020 году вырос на 2,59 миллиарда — НБУ

Объем операций с электронными деньгами в прошлом году вырос на 15% - до 19,3 млрд грн. Об этом Нацбанк сообщил на корпоративной странице в фейсбуке.

Объем операций с э-деньгами в 2020 году вырос на 2,59 миллиарда — НБУ
Фото: news.dtkt.ua

Развитие

Аналитики Нацбанка констатируют: украинцам все больше нравится такой вид денег. Спрос на них рос в течение всего года.

  • Количество электронных «кошельков» выросло на 5 млн шт. (на 7%) — до 79 млн шт.
  • Объем операций с электронными деньгами увеличился на 2590 млн грн (на 15%) — до 19 млн грн.
  • Объем выпущенных электронных денег упал в 3 раза — до 60 млн грн.

Определенное уменьшение объема выпуска электронных денег объясняется тем, что во втором полугодии 2020 рынок покинули несколько крупных игроков.

«В целом год был знаковым для этого рынка», — подчеркивается в сообщении Нацбанка.

Регулирование

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Национального банка Украины №?133, которое внесло существенные изменения в Положение об электронных деньгах. Новые нормы сказались на работе электронных кошельков и обращении электронных денег в Украине: теперь вывести деньги со счета невозможно, не будучи идентифицированным пользователем.

НБУ предложил электронным системам два варианта идентификации личности клиента. Они могут собирать персональные данные самостоятельно или воспользоваться системой BankID, интегрировав ее в свою систему.

Таким образом удалось сделать использование электронных денег прозрачным, а пользователей электронных денег — информированными и защищенными. Теперь каждый пользователь будет идентифицирован и верифицирован банком так же, как и при обычном открытии счета. А переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе.

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