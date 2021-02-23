Австралийская меткомпания отказалась от декарбонизации из-за высоких цен на э/энергию

Крупнейшая металлургическая компания Австралии BlueScope Steel начнет плановые работы по модернизации (замена футеровки) доменной печи №6 мощностью 2,1 млн. т стали в год на меткомбинате Port Kembla (штат Новый Южный Уэльс). В компании не верят, что низкоуглеродные технологии выплавки стали настолько развиты, чтобы стать жизнеспособной альтернативой.



Планируется, что модернизированная домна №6 заменит доменную печь №5, жизненный цикл которой завершится в 2026-30 гг. Стоимость проекта составит 550-630 млн долл.



По словам Марка Васселла (Mark Vassella), гендиректора BlueScope Steel, инвестиции в доменное производство означает обязательство компании в течение 20 лет производить сталь традиционным способом (с использованием желруды и коксующегося угля), хотя компания ранее рассматривала альтернативные варианты на предмет экономической целесообразности.



"Перспективные технологии «озеленения» производства стали интересны, но они находятся на своем раннем стадии развития, который будет продолжаться в 2020-30 гг., до тех пор пока в 2040-х они не будут внедряться в промышленных масштабах", - отметил он.



BlueScope пришла к выводу, что использование водорода из возобновляемых источников на данном этапе будет стоить в 6 раз дороже природного газа, а замена доменной печи на электродуговую печь неэффективна в связи с большими затратами на электроэнергию и дефицит металлолома в Австралии.



Напомним, что в начале февраля глава австралийского правительства Скотт Моррисон заявил, что к 2050 году страна достигнет углеродной нейтральности, а скорость «зеленого» перехода будет зависеть от науки и технологий, позволяющих удешевить получение "чистой" энергии из водорода. В свою очередь, эксперты предупредили чиновников, что декарбонизация промышленности Австралии невозможна без соответствующих финансовых стимулов для инвесторов.



В статье Financial Times, высокие цены на электроэнергию становятся существенной проблемой на пути к "озеленению" металлургической отрасли, указывают и представители американского стартапа Boston Metals, созданного под эгидой Массачусетского института технологий и поддерживаемого Биллом Гейтсом.



Металлурги Великобритании называют электродуговые печи, в которые плавится металлолом, "зеленой" альтернативой доменным печам. Но цены на электроэнергию на "Островах" намного выше, чем в Германии и Франции. Поэтому инвесторы ждут финансовых стимулов от британского правительства.



В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.



Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

