Австралийская меткомпания отказалась от декарбонизации из-за высоких цен на э/энергию

Австралийская меткомпания отказалась от декарбонизации из-за высоких цен на э/энергию

Крупнейшая металлургическая компания Австралии BlueScope Steel начнет плановые работы по модернизации (замена футеровки) доменной печи №6 мощностью 2,1 млн. т стали в год на меткомбинате Port Kembla (штат Новый Южный Уэльс). В компании не верят, что низкоуглеродные технологии выплавки стали настолько развиты, чтобы стать жизнеспособной альтернативой.

Планируется, что модернизированная домна №6 заменит доменную печь №5, жизненный цикл которой завершится в 2026-30 гг. Стоимость проекта составит 550-630 млн долл.

По словам Марка Васселла (Mark Vassella), гендиректора BlueScope Steel, инвестиции в доменное производство означает обязательство компании в течение 20 лет производить сталь традиционным способом (с использованием желруды и коксующегося угля), хотя компания ранее рассматривала альтернативные варианты на предмет экономической целесообразности.

"Перспективные технологии «озеленения» производства стали интересны, но они находятся на своем раннем стадии развития, который будет продолжаться в 2020-30 гг., до тех пор пока в 2040-х они не будут внедряться в промышленных масштабах", - отметил он.

BlueScope пришла к выводу, что использование водорода из возобновляемых источников на данном этапе будет стоить в 6 раз дороже природного газа, а замена доменной печи на электродуговую печь неэффективна в связи с большими затратами на электроэнергию и дефицит металлолома в Австралии.

Напомним, что в начале февраля глава австралийского правительства Скотт Моррисон заявил, что к 2050 году страна достигнет углеродной нейтральности, а скорость «зеленого» перехода будет зависеть от науки и технологий, позволяющих удешевить получение "чистой" энергии из водорода. В свою очередь, эксперты предупредили чиновников, что декарбонизация промышленности Австралии невозможна без соответствующих финансовых стимулов для инвесторов.

В статье Financial Times, высокие цены на электроэнергию становятся существенной проблемой на пути к "озеленению" металлургической отрасли, указывают и представители американского стартапа Boston Metals, созданного под эгидой Массачусетского института технологий и поддерживаемого Биллом Гейтсом.

Металлурги Великобритании называют электродуговые печи, в которые плавится металлолом, "зеленой" альтернативой доменным печам. Но цены на электроэнергию на "Островах" намного выше, чем в Германии и Франции. Поэтому инвесторы ждут финансовых стимулов от британского правительства.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Стало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у МедведчукаСтало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводеВ РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводе
Более 15 компаний ушли с Nord Stream-2 из-за угрозы санкций, - ГосдепБолее 15 компаний ушли с Nord Stream-2 из-за угрозы санкций, - Госдеп
Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за схем международных зернотрейдеров, - ГетманцевУкраина ежегодно теряет $2 млрд из-за схем международных зернотрейдеров, - Гетманцев
Цены на газ в Европе растут из-за морозов в ТехасеЦены на газ в Европе растут из-за морозов в Техасе
Глобальная добыча меди упала на 2% из-за коронавирусаГлобальная добыча меди упала на 2% из-за коронавируса
Rio Tinto отчиталась о росте прибыли на фоне высоких цен на рудуRio Tinto отчиталась о росте прибыли на фоне высоких цен на руду
Из-за отсутствия угля отключены 4 энергоблока ТЭС, - СМИИз-за отсутствия угля отключены 4 энергоблока ТЭС, - СМИ
Цена нефти Brent превысила $64 на фоне падения добычи в США из-за холодовЦена нефти Brent превысила $64 на фоне падения добычи в США из-за холодов
ХАЭС не смогла подключить к сети энероблок из-за срабатывания защиты
НАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценамНАБУ пришло с обыском на "Энергоатом" из-за продажи электроэнергии по заниженным ценам
Последние новости
Подгружаем последние новости