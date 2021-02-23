Минэнерго планирует вернуть единую платежку за газ.

Об этом сообщил и.о. министра Юрий Витренко в фейсбуке, рассказывая о планах на ближайшее будущее.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, - это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других регионах", - написал Витренко.

Напомним, что с января 2020 года бытовые потребители начали получать две платежки за природный газ. Одна - за потребленный газ, вторая - за доступ к газопроводу и транспортировку газа.

Тогдашний премьер Алексей Гончаренко объяснял, что оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. Его министр энергетики Алексей Оржель говорил, что отдельные платежки за транспортировку газа позже отменят, чтобы "не раздражать украинцев".