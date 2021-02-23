В РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводе

Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков.

?В РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводе
Архивне фото
Фото: sprotyv.info

В Иленском районе Оренбургской области РоSSии произошел взрыв на магистральном газопроводе "Союз". В результате прекращен транзит газа в Казахстан.

Об этом сообщает ТАСС.

На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии.

Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков.

"В 8:49 персоналом [магистрального газопровода Оренбург - Новопсков] отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода "Союз"... Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго РФ, сейчас происходит выгорание газа на поврежденном участке.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 9 января, в Лубенском районе Полтавской области Украины между селами Новаки, Калайдинцы и Енковцы произошла разгерметизация газопровода, в результате произошел пожар.

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