Кредитный бум. Зеленский назвал условия «Ипотеки под 5%»

Кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых.

Кредитный бум. Зеленский назвал условия «Ипотеки под 5%»

Кредитный бум в Украине наступит, когда ставки по кредитам, в том числе ипотечным, снизятся до 5% годовых. Это обязательно произойдет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума Украина-30, пишет РБК-Украина.

Кредитный бум

«Ипотека в этом году под 7% будет. Как мы и обещали, в 2021 году она должна заработать», — сказал он.

По его словам, «не все так просто с этой ипотекой». «Мы полтора года боролись с тем, чтобы Национальный банк снизил учетную ставку. Сегодня она 6%», — отметил президент.

Зеленский заявил, что программу с каждым месяцем будут упрощать, «чтобы люди могли приобщиться к этой программе».

«В целом мы понимаем, что бум в Украине, бум кредитный и ипотечный, может быть, когда процент по кредитам будет 5, ипотека будет 5. Я считаю, что это наша мечта. Мы можем до нее дойти и обязательно дойдем», — сказал он.

Условия ипотеки под 7% годовых

Получить льготный кредит под 7% будет нелегко. В правительственном постановлении № прописаны ограничения как к заемщикам, так и к предмету ипотеки.

  • Максимальная сумма займа — 2 млн грн;
  • Максимальный срок — 20 лет;
  • Минимальный первый взнос — 15% стоимости жилья.

Взять кредит можно будет и на новое жилье, в том числе еще недостроенное, и на жилье на вторичном рынке, но которому не более трех лет, то есть которое введено в эксплуатацию не позднее 2015 года.

Для одинокого человека или семьи из двух человек площадь жилья ограничена 50 кв. м. На каждого следующего члена семьи добавляется 20 кв. м. Стоимость общей площади жилья, которое превышает допустимую норму, должна быть уплачена заемщиком за счет собственных средств или на общих условиях кредитования.

Напомним

В декабря 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14% на первичном — 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021.

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