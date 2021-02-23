В Украине планируют отменить НДС на внутренние авиарейсы и создать государственного авиаперевозчика

В Украине планируют отменить налог на добавленную стоимость для внутренних авиаперевозок, а также создать национального авиаперевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Что планируют у президента

«У нас есть цели об отмене НДС на внутренние авиаперевозки. Это важная тема. Ведь это поможет развиваться украинским авиакомпаниям, не только государственным, но и частным», — отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Новый государственный авиаперевозчик

Также он рассказал, что в этом году может завершиться создание государственного авиационного перевозчика.

«Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства», — подчеркнул Тимошенко.

По его словам, прошлой весной, в начале пандемии covid-19, пришлось привлекать частные авиакомпании для эвакуации граждан Украины из других стран. В подобных ситуациях можно будет использовать именно государственного авиаперевозчика, утверждают в Офисе президента.

«Все это будет решать большой национальный авиаперевозчик, который будет, надеюсь, известный во всем мире. И нам не то что не стыдно, а все в мире будут знать, что это украинский авиаперевозчик», — отметил Тимошенко.