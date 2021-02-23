"Нафтогаз" согласовал передачу арестованного участка нефтепровода Медведчука "Укртранснафте"

При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом.

Фото: hvylya.net

НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" "Укртранснафте". Речь идет об участке нефтепродуктопровода, попавшем под санкции против Виктора Медведчука.

Соответствующее решение принято НАК "Нафтогаз" как единственным акционером "Укртранснафты".

При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом, в том числе объектами недвижимости, производственными, технологическими объектами, а также объектами линейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Согласие на пользование предоставляется при условии компенсанции расходов "Укртранснафты" за счет государства.

"Дать согласие на осуществление Обществом за рамками финансового плана расходов на содержание арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", переданного на ответственное хранение, на общую сумму до 200 000 000 грн", - говорится в решении.

Напомним, что в 2018 году участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта", АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.  

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