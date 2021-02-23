В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ

На фоне сильной оттепели в Европе спотовая цена газа на нидерландском хабе TTF с поставкой во вторник снизилась до $199 за тысячу кубометров, опустившись ниже $200 впервые с последней декады декабря 2020 года.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы тем временем достиг в среднем 38,52% наполненности, что на 5,6 процентного пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, передает Интерфакс.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Европы в феврале хоть и снижается в годовом выражении на треть, но оно все же примерно в полтора раза выше, чем в январе.

Максимальная цена на газ в этом отопительном сезона на нидерландском хабе TTF была зафиксирована на уровне $335 в середине января. В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: $202 за декабрь, $257 за январь и промежуточный итог $223 за тысячу кубометров за февраль.



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