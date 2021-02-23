Укравтодор создает госфонд для привлечения дешевых кредитов на "Большую стройку"

В 2021 году в рамках программы «Большая стройка» планируется обновление минимум 20% сети государственных дорог.

Для финансирования глобальных инфраструктурных проектов необходимо долгосрочное дешевое кредитование, которое в Украине пока отсутствует. С этой целью в составе Укравтодора будет создано отдельное акционерное общество, основной задачей которого станет привлечение долгосрочного финансирования.

Об этом в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков. По его словам, соответствующая работа уже ведется с Минфином и Нацбанком.

Акционерное общество сможет выпускать инфраструктурные облигации, создавать совместные предприятия с иностранными компаниями, а также привлекать украинские и иностранные инвестиции.

По его словам, в 2021 году Укравтодор в рамках программы «Большая стройка» планирует обновление минимум 20% сети государственных дорог. Именно для этих целей необходимо привлечение дополнительных источников финансирования.

Со своей стороны, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что практика по созданию подобных государственных фондов распространена в большинстве развитых стран мира. В качестве примера он привел Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund и Польский Фонд развития.

«Такие фонды обеспечивают более прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны. Фонд «Большой стройки» в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках», - сказал Тимошенко.