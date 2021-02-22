Запасы угля на ТЭС остаются критическими

Запасы угля на ТЭС остаются критическими

Ситуация с запасами как газового, так и антрацитового угля на складах теплоэлектростанций остается критической, заполнение складов на тепловых электростанциях (ТЭС) на уровне 34% от минимально необходимых запасов. Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр "Укрэнерго".

"Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической. В частности, по состоянию на 21 февраля, запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тыс. тонн, из них газового угля - в 11,2 раза до 190,4 тыс. тонн, антрацитового - в 3,3 раза до 110,7 тыс. тонн. Отметим, что угля на складах ТЭС составляет лишь 34% от минимально необходимых запасов", - говорится в сообщении компании.

Как сообщается, около 51,6% запасов угля (155,5 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС - Луганской и Славянской. Также отмечается, что к концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились лишь на 1% (-1,8 тыс. тонн), тогда как антрацитового - на 8,7% (-10,5 тыс. тонн ).

МинПром по материалам Металлургпром

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