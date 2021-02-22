Nippon Steel приостановит работу доменной печи на востоке Японии

Nippon Steel приостановит работу доменной печи на востоке Японии

Nippon Steel Corp планирует приостановить работу доменной печи на востоке Японии в рамках усилий по повышению рентабельности на фоне снижения внутреннего спроса.

В настоящее время крупнейший производитель стали в Японии управляет 14 доменными печами по всей стране. Год назад было принято решение остановить две доменные печи в Куре, префектура Хиросима, к сентябрю 2021 года, а еще одну в западном городе Вакаяма - к сентябрю 2022 года.

Общее количество действующих доменных печей Nippon Steel будет сокращено до 10 после остановки одной из двух доменных печей в Кашиме, к северо-востоку от Токио.

Сталелитейная компания, вероятно, рассмотрит возможность перевода части своих 3000 рабочих на завод в Кашиме на другие производственные базы.

Японские производители стали столкнулись с падением доходов после того, как спрос со стороны автопроизводителей в прошлом году резко упал из-за пандемии коронавируса.

Хотя продажи новых автомобилей в последнее время увеличиваются, Nippon Steel была вынуждена принять дополнительные меры по реструктуризации, поскольку ожидается, что спрос на стальную продукцию останется ниже уровня, предшествующего пандемии.

Nippon Steel объединилась с Sumitomo Metal Industries Ltd. в 2012 году и сменила свое нынешнее название на Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp в апреле 2019 года. Чистый убыток компании составил 431,51 млрд иен (4,1 млрд долл. США) при продажах в размере 5,92 трлн иен.


МинПром по материалам Steelland

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