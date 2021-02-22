Fortescue Metals отложила ввод в эксплуатацию нового ГОКа в Западной Австралии

Fortescue Metals отложила ввод в эксплуатацию нового ГОКа в Западной Австралии

Австралийская железорудная компания Fortescue Metals отложила ввод в эксплуатацию нового ГОКа Iron Bridge в Западной Австралии с первой на вторую половину 2022 г.

Кроме того, компания увеличила стоимость этого проекта от прежних 2,6 млрд долл. до 3 млрд долл. В течение ближайших трех месяцев она планирует провести техническую и коммерческую переоценку проекта, сделав упор на повышение эффективности использования железнодорожной и портовой инфраструктуры.

В проекте Iron Bridge доля Fortescue Metals составляет 69%, еще 31% находится в собственности тайваньско-вьетнамской Formosa Steel. Объем производства должен составить порядка 22 млн т (влажных) высококачественного магнетитового концентрата с 67%-м содержанием железа.

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