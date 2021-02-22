Германия нарастила выплавку стали на 6%

Как сообщает агентство Platts, производство нерафинированной стали в Германии снова выросло в январе по мере дальнейшего наращивания объемов производства, опередив уровень января 2020 года на 6%, сообщила немецкая федерация стали WV Stahl.



Производство нерафинированной стали в Германии увеличилось до 3,3 млн тонн в январе, но хотя производственные показатели возвращаются к уровням 2019 года, объем производства по-прежнему будет на "относительно низком уровне", заявила федерация черной металлургии.



Производство стали в доменной печи увеличилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,35 млн тонн в январе, а производство стали в электродуговых печах увеличилось на 3,3%, до 956 000 тонн.



Производство чугуна увеличилось на 7,9% в годовом исчислении, до 2,2 млн тонн. Производство горячекатаного проката увеличилось на 10%, до 3 млн тонн.



Немецкий рынок стали в настоящее время страдает от нехватки материалов, и к концу второго квартала ожидается увеличение объемов за счет дальнейшего увеличения загрузки производственных мощностей.



