US Steel хочет сохранить пошлины Трампа на сталь

US Steel хочет сохранить пошлины Трампа на сталь

Как сообщает Yahoo Finance, президент и главный исполнительный директор US Steel Дэвид Берритт считает, что сейчас не время отменять подписанные бывшим президентом Д. Трампом тарифы на сталь, которые были призваны оказать давление на растущую сталелитейную промышленность Китая.

"Мы всегда говорили, что можем соревноваться с кем угодно на равных условиях игры. Совершенно очевидно, что у нас не было такого равного игрового поля. Раздел 232 [по тарифам] был необходим. Сталь, которая будет поставляться из Китая - нелегальная сталь, которая придет из Китая - попадет в Европу, а затем в США", - пояснил Д.Берритт в интервью Yahoo Finance Live.

Ранее в этом месяце Суд международной торговли США поддержал тарифы по разделу 232 после того, как импортер оспорил их. Между тем президент Джо Байден в своих первых заявлениях высказал пожелание сохранить тарифы в неизменном виде.

МинПром по материалам МеталлТорг

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