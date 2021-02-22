НБУ разрешил исполнителям получать информацию о номерах и количестве средств на банковских счетах должников

Государственные и частные исполнители получили доступ к информации о номерах банковских счетов должников и остатках средств на них.

Это стало возможным после того, как НБУ внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции Андрея Гайченко сообщили в пресс-службе ведомства. Изменения вступили в силу с 16 февраля.

"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника, отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах", - говорится в сообщении.

Ожидается, что это поможет автоматизировать работу исполнителей. Министерство также разрабатывает изменения в законодательство, которые помогут автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющихся на таких счетах.

Напомним, что с 2020 года в Украине внедряется система автоматизированного ареста банковских счетов должников. Если банк присоединится к системе, то арест счетов должника в нем будет происходить автоматически, а не после решения суда или по требованию исполнительной службы.