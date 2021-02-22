Китайский регулятор ужесточит правила онлайн-кредитования. Ant Group снова под прицелом

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая анонсировала новые правила для рынка онлайн-кредитования. Многие эксперты считают, что эти правила существенно скажутся на рыночной оценке Ant Group — финтех-компании Джека Ма, планировавшей выйти с акциями на биржу, пишет investory news.

Фото: investnewsman.com

Чем отличаются новые правила

Прежде всего китайский регулятор ограничит размер капитала, который коммерческие банки смогут выделять на кредиты в партнерстве с онлайн-платформами: не более 50% от всех выданных банком займов.

Китайские онлайн-платформы, которые в партнерстве с банками выдают кредиты населению, обяжут с 2022 года финансировать не менее 30% от каждой ссуды.

Основатель APS Asset Management Вонг Кок Хой в разговоре с Financial Times (FT) сообщил, что китайский рынок онлайн-кредитования в результате реформы может «значительно сократиться», а компаниям, которые выдают кредиты, придется работать почти как коммерческим банкам.

Как скажутся изменения на рынке

FT называет такие изменения «очередным ударом по Ant Group Джека Ма». Опрошенные эксперты отмечают, что новые правила могут серьезно сказаться на рыночной оценке финтех-компании китайского миллиардера, которая собиралась разместить акции на бирже.

«Бизнес-модель Ant нужно будет радикально поменять», — отметил эксперт Вонг Кок Хой.

Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис заявил, что новые правила «нанесут ущерб одному из самых быстрорастущих сегментов бизнеса Ant», что почти наверняка скажется на рыночной оценке финтех-компании.

Кстати, Ant Group, которая является «дочкой» Alibaba, владеет сервисом Sesame Credit — одной из крупнейших в Китае частных платформ кредитного скоринга, которая оценивает заемщиков на основе использования ими связанных с Ant сервисов. Финтех-компании также принадлежит крупнейшая в Китае цифровая платежная платформа Alipay.

Что предшествовало

Китай не впервые ищет способы ограничить рынок потребительских кредитов. В январе этого года Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что китайские власти могут обязать крупные IT-компании делиться данными о кредитах своих клиентов. Собеседники агентства отметили, что правила могут, в частности, коснуться Ant Group, Tencent и JD.com.

Как отмечает Financial Times, проект анонсированных изменений был впервые опубликован в конце прошлого года. Это привело к падению акций китайских технологических компаний и стало одним из катализаторов отмены IPO Ant Group.

В начале февраля источники Reuters рассказали, что Ant Group все же сможет провести IPO в «ближайшие два года». Однако для этого компании придется превратиться в финансовый холдинг и выделить в отдельный бизнес свою «сокровищницу данных» о потребительских кредитах. «В новом виде компанию может быть оценен наравне с другими финансовыми организациями, то есть в гораздо меньшую сумму, чем предполагалось изначально», — писало агентство.

Напомним

Компания Джека Ма планировала разместить свои акции на Шанхайской и Гонконгской биржах в ноябре 2020 года, однако власти в один момент временно приостановили потенциально крупнейший в истории листинг.

После этого Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba, а также потребовал от Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться на обработке платежей вместо более прибыльных направлений бизнеса.

После срыва IPO основатель Alibaba и владелец Ant Group Джек Ма пропал из поля зрения почти на три месяца. В январе он снова появился на публике, призвав поддерживать китайских учителей и систему образования.