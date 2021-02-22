Польша вошла в топ-3 торговых партнеров Украины с товарооборотом $7,36 миллиарда

Польша вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины вместе с Китаем и Германией. Товарооборот между Украиной и Польшей в 2020 году составил $7,36 млрд. Об этом сообщил руководитель отдела по экономическим вопросам Посольства Украины в Польше Игорь Баранецкий, пишет Укринформ.

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Цифры партнерства

Оценивая данные Госстата за прошлый год, дипломат отметил, что снижение товарообмена с Польшей по сравнению с 2019 годом составило всего 0,58%. «Это свидетельствует о том, что мы сохранили торговлю с Польшей, несмотря на сложный „ковидный“ год», — отмечает Баранецкий.

Польша уверенно вошла в число крупнейших торговых партнеров Украины, обойдя РФ и на $48 млн уступив ФРГ.

Баранецкий подчеркнул, что Польша остается вторым крупнейшим рынком для украинского экспорта и отличается стабильностью. В частности, в Польшу Украина экспортировала в прошлом году товаров и услуг на $3,3 млрд, демонстрируя незначительное снижение в кризисный год — на 0,7%.

Ожидания

Амбициозной целью является достижение объема двусторонней торговли с Польшей в $10 млрд, что возможно через 2 года, подчеркнул дипломат.

Баранецкий считает неплохим сигналом для дальнейшей интенсификации экономического сотрудничества с Польшей и увеличения инвестиций в Украину рост количества украинских компаний, где совладельцем выступает гражданин Украины или украинское юридическое лицо.

По состоянию на конец 2020 года в Польше действовало 16,5 тыс. компаний, где по крайней мере одним из совладельцев является гражданин Украины или украинское юридическое лицо.

Это 17% от всех компаний с иностранным капиталом на территории Польши . И это количество постоянно растет.

Среди сфер бизнеса, на которые украинцы обращали внимание в допандемический период, были популярная HoRECA (гостиницы, рестораны, кафе), салоны красоты, торговля.

В 2020 году это преимущественно небольшое или крафтовое производство, широкий спектр консалтинга. Торговля осталась. Значительно возросла доля услуг в сфере креативной индустрии (СММ, IT, маркетинг и PR, видеопродакшн и т. д. ).

Напомним

Украина в основном экспортирует в Польшу аграрную продукцию (28,3%), продукцию металлургии (18%), минеральную продукцию (17,4%), продукцию деревообрабатывающей (9,9%) и электромеханической промышленности (7,7%).

Торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам 2020 года — с $10,22 млрд до $4,9 млрд.