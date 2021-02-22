Налоговая в 5 раз чаще начала штрафовать предпринимателей при работе с РРО. Что нарушает бизнес

16434 нарушения выявлены ГНС у предпринимателей при работе с РРО (регистратор расчетных операций) в 2020 году. В 2019 году их было почти вдвое меньше — 9?944. Об этом сообщает Опендатабот.

Налоговая в 5 раз чаще начала штрафовать предпринимателей при работе с РРО. Что нарушает бизнес
Фото: ratinggroup.ua

Количество проверок ГНС

При этом общее количество проверок ГНС не увеличилось. В прошлом году налоговая провела 16 проверок, а в 2019 году — 16373.

В 2020 году количество нарушений почти равнялось количеству проверок ГНС в год. Рост нарушений начался в апреле: еще в марте их было 411, а в декабре стало уже 2256.

Наиболее частые нарушения

В число наиболее частых нарушений входят отсутствие кассового аппарата и не выдача чека покупателю.

Попытки государства наладить учет оборотов среди ФОП, чтобы закон об упрощенной системе налогообложения сработал так, как он изначально и был задуман, приводят только к очередной политической отсрочки повсеместного применения РРО.

С августа 2020 года в Украине появился новый тренд. Предприниматели получили возможность вместо бумажных чеков отчитываться перед ГНС облачными чеками онлайн, а в качестве кассового аппарата применять обычный смартфон. Такое техническое решение называется ПРРО (программное РРО).

Количество облачных чеков в Украине растет с каждым месяцем и составляет уже 5% от всех.

На конец января 55600 предпринимателей используют планшеты и смартфоны для выписки облачных чеков покупателям и ГНС. Для этого государство создало облачную кассу pRROsto. Это послужило толчком для появления в Украине коммерческих облачных сервисов для выписки чеков без использования кассовых аппаратов.

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