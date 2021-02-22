Биткоин пробил новую психологическую отметку — $57,3 тысячи

В субботу, 20 февраля, цена биткоина снова побила рекорд, достигнув $57,383 тыс. Об этом стало известно из CoinDesk , пишет Экономическая правда.

Фото: logincasino.com

По состоянию на 09:14 21 февраля стоимость криптовалюты достигала $56,45 тыс. за единицу.

В интерактивной таблице «Минфина» биткоин по состоянию на 09:15 по Киеву 21 февраля стоил $56,69 тыс.

Как биткоин достиг исторического максимума

Первой криптовалюте удавалось дорожать в десятки раз в течение месяца, а затем падать в цене более чем на 80%.

За последние 8 лет биткоин подорожал на 57%. Его стоимость выросла со $100 до $57,7 тыс.

2021

За полтора месяца текущего года стоимость биткоина возросла почти на 90%, превысив отметку в $57 тыс.

Капитализация главной цифровой монеты перешагнула «порог» в $1 трлн.

2020

Первые месяцы года биткоин уверенно рос — до $10,2 тыс. Затем в середине марта его котировки упали до локального минимума ниже $5 тыс.

Однако они быстро восстановились. Уже в сентябре прошлого года монета торговалась по $11 тыс. К концу декабря ее цена стремительно выросла до $28 тыс.

2017?2019

В период с января по июнь 2017 года биткоин медленно поднимался к $3 тыс. Но уже в конце октября крипта стоила $6,3 тыс. А 16 декабря 2017 года биткоин устанавливает новый исторический максимум — $19,6 тыс. После этого рынок вновь меняет тренд и становится медвежьим.

В 2019 году вновь начинается стадия роста. С января по апрель биткоин подорожал до $5,5 тыс. В мае и июне монета активно растет и превышает $13 тыс. После этой отметки биткоин уходит на снижение — в течение второго полугодия цена монеты падает до $6,6 тыс.

Весь 2018 год биткоин дешевеет: в январе — $14 тыс., феврале — $9 тыс., в марте — $7 тыс. В период с апреля по декабрь стоимость монеты опускается до $3,2 тыс.

2014?2016

2014-й был отмечен высокой волатильностью биткоина. И именно тогда цена цифровой монеты начала снижаться. В результате медвежьего тренда стоимость биткоина опустилась до отметки в $172, после чего котировки начали расти. В течение года они вновь достигли $250. Активная фаза роста началась в октябре — ноябре. За два месяца цена монеты выросла до $400.

На этом уровне биткоин торговался до мая 2016 года. А вот в июне главная цифровая монета резко выросла в цене почти вдвое и 19 июня достигла отметки в $756. В следующем месяце на коррекции ее стоимость снизилась до $580. И с этой точки котировки начали расти, достигнув к концу года $966.

2013 год

Первая криптовалюта впервые преодолела отметку в $130 и перешла в активную фазу роста в сентябре этого года. В ноябре биткоин подорожал с $205 до $1127. По итогам года прирост составил более 1000%.

Напоминаем

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость биткоина достигла $956 млрд.

Кстати, основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск в микроблоге на Твиттере 20 февраля заявил, что считает завышенными курс криптовалют, в частности биткоина и эфира, пишет Интерфакс-Украина.

«Деньги — это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и эфира завышенными», — подчеркнул Маск.