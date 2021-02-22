Первый в мире. В Канаде заработал ETF с привязкой к биткоину

Первый североамериканский ETF, привязанный к биткоину, завершил дебютный день работы с объемом торгов более чем $165 млн. Об этом пишет Bloomberg.

Первый в мире. В Канаде заработал ETF с привязкой к биткоину
Фото: quote.rbc.ru

Что известно о Фонде

Фонд называется Purpose Bitcoin ETF и торгуется под тикером (BTCC). Фонд инвестирует в «физический/цифровой биткоин», пояснила компания Purpose Investments Inc., запустившая фонд.

Как отмечает Bloomberg, объем торгов показывает высокую востребованность инструмента и подчеркивает готовность людей вкладываться в криптовалюты.

Агентство добавляет, что аналогичные инструменты для инвестиций в криптовалюты уже есть в Европе, хотя они не называются ETF.

Внимание к биткоину постоянно подогревается со стороны крупных игроков рынка — например, главой Tesla и SpaceX Илоном Маском или же крупными управляющими хедж-фондов, такими как Алан Ховард или Пол Тюдор Джонс. Хотя некоторые эксперты склонны видеть в таком спросе признаки искусственного завышения цены первой криптовалюты.

Как будет работать фонд

Пока аналитики осторожны в прогнозах относительно будущего данного фонда. Предполагается, что фонд такого типа будет брать меньшую комиссию у инвесторов, нежели другие продукты рынка, проводящие операции с криптовалютами. Такого мнения придерживается директор CFRA Reserch Тодд Розенблут.

«Существует значительный нереализованный интерес к инвестициям в биткоины, который могут обеспечить ETF. Причем данные фонды маловероятно будут просить большие премии за свои услуги. Еще один плюс таких фондов в том, что инвесторам не будет нужды разбираться в активах, предлагаемых фондом», — цитирует Bloomberg.

В США подано несколько заявок на учреждение ETF с привязкой к биткоину, однако высокая волатильность криптовалюты осложняет процесс одобрения такого фонда регуляторами, поясняет Bloomberg.

Что такое ETF

ETF (сокращение от Exchange Traded Fund) — это фонды, чьи акции можно купить и продать на бирже. Основывает такой фонд и руководит им компания, которую называют ETF-провайдером. Один провайдер может управлять сразу несколькими фондами.

Как работают ETF

Предположим, существует индексный фонд, инвестирующий равными частями в 2 компании: Apple и Samsung. Ровно год назад вы вложили в этот ETF $100. Акции Apple за это время выросли в цене на 156%, а Samsung на 29%. Таким образом, акции самого ETF подорожали на 92,5%, а ваши $100 превратились в $192,5.

ETF вкладывает деньги в значительно большее количество активов и не равными частями, а в зависимости от особенностей конкретного фонда.

Сколько можно заработать на ETF

Инвестиции как в ETF, так и акции конкретных компаний, относятся к рисковым и заранее определить доходность невозможно. Все будет зависеть от ситуации на рынке, в некоторых случаях эти инвестиции могут быть убыточными.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Блок рекламы


Похожие новости
В мире снизился спрос на никельВ мире снизился спрос на никель
Крупнейший в мире хедж-фонд избавился от акций TeslaКрупнейший в мире хедж-фонд избавился от акций Tesla
Майнеры заработали за неделю $354 миллиона и побили рекорд 2017 годаМайнеры заработали за неделю $354 миллиона и побили рекорд 2017 года
В мире отмечается тотальный дефицит сырья и комплектующихВ мире отмечается тотальный дефицит сырья и комплектующих
Иран вышел на второе место в мире по выпуску губчатого железаИран вышел на второе место в мире по выпуску губчатого железа
В Канаде инвестирующий в каннабис фонд вырос на 9500%В Канаде инвестирующий в каннабис фонд вырос на 9500%
В Канаде признали арматуру из РФ наносящей ущерб национальным производителямВ Канаде признали арматуру из РФ наносящей ущерб национальным производителям
Неназванный инвестор вложит 2,5 млрд долл. в одного из крупнейших производителей лития в миреНеназванный инвестор вложит 2,5 млрд долл. в одного из крупнейших производителей лития в мире
IKEA в понедельник откроет первый магазин в УкраинеIKEA в понедельник откроет первый магазин в Украине
Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардовКрупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости