Первый в мире. В Канаде заработал ETF с привязкой к биткоину

Первый североамериканский ETF, привязанный к биткоину, завершил дебютный день работы с объемом торгов более чем $165 млн. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: quote.rbc.ru

Что известно о Фонде

Фонд называется Purpose Bitcoin ETF и торгуется под тикером (BTCC). Фонд инвестирует в «физический/цифровой биткоин», пояснила компания Purpose Investments Inc., запустившая фонд.

Как отмечает Bloomberg, объем торгов показывает высокую востребованность инструмента и подчеркивает готовность людей вкладываться в криптовалюты.

Агентство добавляет, что аналогичные инструменты для инвестиций в криптовалюты уже есть в Европе, хотя они не называются ETF.

Внимание к биткоину постоянно подогревается со стороны крупных игроков рынка — например, главой Tesla и SpaceX Илоном Маском или же крупными управляющими хедж-фондов, такими как Алан Ховард или Пол Тюдор Джонс. Хотя некоторые эксперты склонны видеть в таком спросе признаки искусственного завышения цены первой криптовалюты.

Как будет работать фонд

Пока аналитики осторожны в прогнозах относительно будущего данного фонда. Предполагается, что фонд такого типа будет брать меньшую комиссию у инвесторов, нежели другие продукты рынка, проводящие операции с криптовалютами. Такого мнения придерживается директор CFRA Reserch Тодд Розенблут.

«Существует значительный нереализованный интерес к инвестициям в биткоины, который могут обеспечить ETF. Причем данные фонды маловероятно будут просить большие премии за свои услуги. Еще один плюс таких фондов в том, что инвесторам не будет нужды разбираться в активах, предлагаемых фондом», — цитирует Bloomberg.

В США подано несколько заявок на учреждение ETF с привязкой к биткоину, однако высокая волатильность криптовалюты осложняет процесс одобрения такого фонда регуляторами, поясняет Bloomberg.

Что такое ETF

ETF (сокращение от Exchange Traded Fund) — это фонды, чьи акции можно купить и продать на бирже. Основывает такой фонд и руководит им компания, которую называют ETF-провайдером. Один провайдер может управлять сразу несколькими фондами.

Как работают ETF

Предположим, существует индексный фонд, инвестирующий равными частями в 2 компании: Apple и Samsung. Ровно год назад вы вложили в этот ETF $100. Акции Apple за это время выросли в цене на 156%, а Samsung на 29%. Таким образом, акции самого ETF подорожали на 92,5%, а ваши $100 превратились в $192,5.

ETF вкладывает деньги в значительно большее количество активов и не равными частями, а в зависимости от особенностей конкретного фонда.

Сколько можно заработать на ETF

Инвестиции как в ETF, так и акции конкретных компаний, относятся к рисковым и заранее определить доходность невозможно. Все будет зависеть от ситуации на рынке, в некоторых случаях эти инвестиции могут быть убыточными.