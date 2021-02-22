Ошибка на миллиард. Citibank ошибочно перевел кредиторам деньги

Citibank не смог добиться в суде возврата $500 млн, которые ошибочно перевел кредиторам. Об этом пишет РБК со ссылкой на Аrs Technica.

Ошибка на миллиард. Citibank ошибочно перевел кредиторам деньги
Фото: manulik.com

Предыстория

Из-за неудобного интерфейса внутреннего ПО и ошибок сотрудников в августе 2020 года банк отправил не часть платежа, а полную сумму, что, с точки зрения закона, было расценено как погашение кредита.

Ставшая впоследствии ошибочной транзакция проводилась как оплата части долга американского косметического бренда Revlon — Citibank в этом случае выступал в качестве агента компании.

11 августа банк должен был отправить различным кредиторам Revlon платежи на общую сумму $7,8 млн.

Для того чтобы провести транзакцию в системе Flexcube, нужно было сначала ввести всю сумму, как если бы банк полностью погашал кредит, а затем отправить б?льшую часть денег на внутренний технический счет, что позволило бы оставить значительную долю указанной суммы в банке.

Субподрядчик в Индии, который должен был выполнить эту работу, поставил галочку «основная сумма» для технического счета. Но не заполнил важные поля front и fund. Затем транзакцию одобрили три сотрудника банка, которые подумали, что этой галочки будет достаточно. В результате средства прошли «мимо» технического счета напрямую к кредиторам.

В итоге Citibank отправил в этот день кредиторам не $7,8 млн, которые планировал, а всю сумму долга — $900 млн. Ошибку в банке заметили только на следующее утро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский заявил, что действующая программа МВФ для Украины должна составить 3,5 миллиарда, а не 5 млрдЗеленский заявил, что действующая программа МВФ для Украины должна составить 3,5 миллиарда, а не 5 млрд
Иностранцы увеличили долю в госдолге Украины до 100 миллиардовИностранцы увеличили долю в госдолге Украины до 100 миллиардов
Трейдеры оценили криптобиржу Coinbase в США в $92,2 миллиардаТрейдеры оценили криптобиржу Coinbase в США в $92,2 миллиарда
Фонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда долга перед МинфиномФонд гарантирования досрочно погасил 2 миллиарда долга перед Минфином
Решение о штрафе МТБ Банка отменено в судебном порядке. Нацбанк вернул деньгиРешение о штрафе МТБ Банка отменено в судебном порядке. Нацбанк вернул деньги
Украинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардовУкраинский IT-сектор увеличил экспорт услуг. Объем впервые превысил $5 миллиардов
Резервы Нацбанка «похудели» до $28,5 миллиардовРезервы Нацбанка «похудели» до $28,5 миллиардов
Миллиардер Бернар Арно вложится в компанию без активовМиллиардер Бернар Арно вложится в компанию без активов
Нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ. Портфель вырос до 100,5 миллиардаНерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ. Портфель вырос до 100,5 миллиарда
В течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардовВ течение 2020 года украинцы занесли в банки более 133 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости