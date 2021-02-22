НБУ предоставит 5 банкам рефинанс на общую сумму 660 миллионов

Национальный банк Украины 19 февраля решил предоставить пяти банкам рефинансирование на сумму 660 млн грн. По данным НБУ, срок рефинансирования — до 84 дней, процентная ставка — 6,0%, пишет finbalance.com.ua.

НБУ предоставит 5 банкам рефинанс на общую сумму 660 миллионов
Фото: creditznatok.com.ua

Цифры с начала года

По состоянию на 18 февраля долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 66,7 млрд грн.

Объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ на указанную дату равен 133,3 млрд грн (в т. ч. недельные — 116,1 млрд грн, овернайт — 17,2 млрд грн).

На начало дня 19 февраля на корсчетах банков было 62,7 млрд грн (на 18 февраля — 59,7 млрд грн).

Дата выдачи рефинансирования Сумма рефинансирования, грн Количество банков Срок рефинансирования % ставка
12 февраля 9,3 млрд + 38 млн 17 + 1 1820 + 84 дня 6,0
5 февраля 440 млн грн 4 84 дня 6,0
29 января 742 млн грн 3 84 дня 6,0
22 января 256 млн грн 2 84 дня 6,0
15 января 8,47 млрд + 182 млн 15 + 2 1820 + 84 дня 6,0
6 января 492 млн грн 3 86 дней 6,0

По состоянию на 01.01.21 задолженность перед НБУ по рефинансированию имели 38 банков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве продали три здания рядом с "Тарелкой" на Лыбидской за 218 миллионовВ Киеве продали три здания рядом с "Тарелкой" на Лыбидской за 218 миллионов
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $3,6 млрдКитайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $3,6 млрд
Всемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — МинфинВсемирный банк обещает Украине два транша в $700 миллионов с прошлого года — Минфин
Прокуратура Германии конфисковала биткоины на 50 миллионов евроПрокуратура Германии конфисковала биткоины на 50 миллионов евро
ЕИБ предоставит Украине 50 миллионов евро на вакцинацию от covid-19ЕИБ предоставит Украине 50 миллионов евро на вакцинацию от covid-19
Рефинанс НБУ. Четыре банка получили 440 миллионовРефинанс НБУ. Четыре банка получили 440 миллионов
В течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллионаВ течение 2020 года ФГВФЛ удовлетворил требования кредиторов на сумму 7640,74 миллиона
На этой неделе на продажу запланированы активы банков-банкротов на общую сумму 12,97 миллиардаНа этой неделе на продажу запланированы активы банков-банкротов на общую сумму 12,97 миллиарда
Рефинанс НБУ. Три банка получили 742 миллионаРефинанс НБУ. Три банка получили 742 миллиона
НБУ рефинансировал два банка на 256 миллионов гривеньНБУ рефинансировал два банка на 256 миллионов гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости