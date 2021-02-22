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2021-02-22
НБУ предоставит 5 банкам рефинанс на общую сумму 660 миллионов
Национальный банк Украины 19 февраля решил предоставить пяти банкам рефинансирование на сумму 660 млн грн. По данным НБУ, срок рефинансирования — до 84 дней, процентная ставка — 6,0%, пишет finbalance.com.ua.
Фото: creditznatok.com.ua
Цифры с начала года
По состоянию на 18 февраля долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 66,7 млрд грн.
Объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ на указанную дату равен 133,3 млрд грн (в т. ч. недельные — 116,1 млрд грн, овернайт — 17,2 млрд грн).
На начало дня 19 февраля на корсчетах банков было 62,7 млрд грн (на 18 февраля — 59,7 млрд грн).
|Дата выдачи рефинансирования
|Сумма рефинансирования, грн
|Количество банков
|Срок рефинансирования
|% ставка
|12 февраля
|9,3 млрд + 38 млн
|17 + 1
|1820 + 84 дня
|6,0
|5 февраля
|440 млн грн
|4
|84 дня
|6,0
|29 января
|742 млн грн
|3
|84 дня
|6,0
|22 января
|256 млн грн
|2
|84 дня
|6,0
|15 января
|8,47 млрд + 182 млн
|15 + 2
|1820 + 84 дня
|6,0
|6 января
|492 млн грн
|3
|86 дней
|6,0
По состоянию