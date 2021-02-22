НБУ предоставит 5 банкам рефинанс на общую сумму 660 миллионов

Национальный банк Украины 19 февраля решил предоставить пяти банкам рефинансирование на сумму 660 млн грн. По данным НБУ, срок рефинансирования — до 84 дней, процентная ставка — 6,0%, пишет finbalance.com.ua.

Фото: creditznatok.com.ua

Цифры с начала года

По состоянию на 18 февраля долг платежеспособных банков по рефинансу составлял 66,7 млрд грн.

Объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ на указанную дату равен 133,3 млрд грн (в т. ч. недельные — 116,1 млрд грн, овернайт — 17,2 млрд грн).

На начало дня 19 февраля на корсчетах банков было 62,7 млрд грн (на 18 февраля — 59,7 млрд грн).

Дата выдачи рефинансирования Сумма рефинансирования, грн Количество банков Срок рефинансирования % ставка 12 февраля 9,3 млрд + 38 млн 17 + 1 1820 + 84 дня 6,0 5 февраля 440 млн грн 4 84 дня 6,0 29 января 742 млн грн 3 84 дня 6,0 22 января 256 млн грн 2 84 дня 6,0 15 января 8,47 млрд + 182 млн 15 + 2 1820 + 84 дня 6,0 6 января 492 млн грн 3 86 дней 6,0