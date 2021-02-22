Капитализация биткоина впервые в истории достигла $1 триллиона

19 февраля капитализация биткоина впервые в истории достигла $1 трлн, по данным CoinDesk. Курс криптовалюты достигал $53,7 тыс. С начала месяца капитализация цифровой монеты поднялась на $400 млрд. Об этом пишет РБК.

Капитализация биткоина впервые в истории достигла $1 триллиона
Фото: ukrinform.ua

Согласно данным интерактивной таблицы на «Минфине» 20 февраля по состоянию на 07.40 по Киеву курс биткоина составляет $55.

Что повлияло на курс

Последняя волна роста биткоина началась после того, как в начале февраля производитель электрокаров Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоинов на сумму в $1,5 млрд.

Также компания сообщила о планах начать принимать оплату в криптовалюте.

Позднее глава Tesla Илон Маскназвал это решение авантюрным. Он отметил, что действия компании не отражают напрямую его мнения, а биткоин — «попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».

Еще одним громким событием на крипторынке стало решение крупнейшего владельца криптовалюты среди публичных компаний, MicroStrategy, увеличить свои инвестиции в биткоин на $900 млн.

«Если фундаментальные показатели компаний будут тесно связаны с движениями биткоина, мы окажемся в ситуации пузыря прежде, чем это поймем», — предостерегает старший аналитик рынка Oanda Europe Крейг Эрлам в разговоре с Bloomberg. При этом, согласно опросу фондовых управляющих, проведенному Bank of America, длинные позиции на биткоин (то есть ставки на то, что актив вырастет) — одни из самых популярных.

Суммарная капитализация рынка криптовалют — более $1,6 трлн.

По этому показателю крипторынок уже опережает капитализацию Alphabet (материнской компании Google, $1,4 трлн), но отстает от Apple ($2,2 трлн), Microsoft ($1,8 трлн) и Amazon ($1,7 трлн).

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