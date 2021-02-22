Рада приняла за основу законопроект об «открытом банкинге»

Верховная Рада 19 февраля поддержала за основу законопроект №?4364 «О платежных услугах», которым предусматривается концепция открытого банкинга в Украине и интеграция украинского платежного рынка с европейским. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в фейсбуке.

Рада приняла за основу законопроект об «открытом банкинге»

Что известно о законопроекте

Законопроект «О платежных услугах» имплементирует основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2), что будет способствовать интеграции украинского рынка с европейским.

Он также предусматривает имплементацию концепции открытого банкинга (Open banking), что, как говорят в НБУ, станет стимулом для развития Финтех в Украине.

«Финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса», — отмечает регулятор.

НБУ объясняет, что принятие законопроекта будет способствовать появлению новых платежных стартапов и расширению круга участников платежного рынка, развития новейших платежных продуктов, сервисов и услуг. Как следствие, усилится конкуренция на рынке.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон, регулирующий функционирование платежных систем сегодня, был принят еще в 2001 году, а последние существенные изменения были внесены в него в 2012 году. Им определен только один вид платежных услуг — перевод средств, означает движение определенной суммы средств с целью ее зачисления на счет получателя или выдачи ему в наличной форме.

Новым законопроектом, зато предполагается девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две — нефинансовыми.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Блок рекламы


Похожие новости
Рада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и тканиРада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и ткани
Верховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогахВерховная Рада одобрила запрет на размещение рекламы на дорогах
Удаленная работа в законе: Рада установила правилаУдаленная работа в законе: Рада установила правила
Рада приняла во втором чтении закон о дистанционной работеРада приняла во втором чтении закон о дистанционной работе
Рада приняла новую редакцию закона о финансовом лизингеРада приняла новую редакцию закона о финансовом лизинге
Требования к раскрытию уставных капиталов компаний изменили. Рада приняла законопроектТребования к раскрытию уставных капиталов компаний изменили. Рада приняла законопроект
Украинцев защитят от финансовых пирамид и мошенничества. В Раде зарегистрировали законопроектУкраинцев защитят от финансовых пирамид и мошенничества. В Раде зарегистрировали законопроект
Рада в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий коллекторам шантажировать должников и звонить им ночьюРада в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий коллекторам шантажировать должников и звонить им ночью
В Раду подан законопроект, который запрещает предприятиям переносить выходные и рабочие дниВ Раду подан законопроект, который запрещает предприятиям переносить выходные и рабочие дни
Возмущенный Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на 2,3 трлн долл.Возмущенный Трамп отказался подписать антикризисный законопроект на 2,3 трлн долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости