Рада приняла за основу законопроект об «открытом банкинге»

Верховная Рада 19 февраля поддержала за основу законопроект №?4364 «О платежных услугах», которым предусматривается концепция открытого банкинга в Украине и интеграция украинского платежного рынка с европейским. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в фейсбуке.

Что известно о законопроекте

Законопроект «О платежных услугах» имплементирует основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2), что будет способствовать интеграции украинского рынка с европейским.

Он также предусматривает имплементацию концепции открытого банкинга (Open banking), что, как говорят в НБУ, станет стимулом для развития Финтех в Украине.

«Финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса», — отмечает регулятор.

НБУ объясняет, что принятие законопроекта будет способствовать появлению новых платежных стартапов и расширению круга участников платежного рынка, развития новейших платежных продуктов, сервисов и услуг. Как следствие, усилится конкуренция на рынке.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон, регулирующий функционирование платежных систем сегодня, был принят еще в 2001 году, а последние существенные изменения были внесены в него в 2012 году. Им определен только один вид платежных услуг — перевод средств, означает движение определенной суммы средств с целью ее зачисления на счет получателя или выдачи ему в наличной форме.

Новым законопроектом, зато предполагается девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две — нефинансовыми.