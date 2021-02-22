Маск назвал инвестиции Tesla в биткоин «безрассудством»

Глава Tesla Илон Маск признал, что инвестиции в биткоин на $1,5 млрд, — безрассудство для компании из индекса S&P500 (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Об этом пишет РБК.

Маск назвал инвестиции Tesla в биткоин «безрассудством»

Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин —«попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».

«Когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не станет искать что-то взамен. Биткоин — почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Ключевое слово — «почти», — пишет Маск в Twitter.

«Чтобы было понятно, я не инвестор, я инженер», — подчеркнул Маск.

Предыстория

Ранее биткоин подорожал на 23% после заявления Tesla об инвестициях в криптовалюту. Компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что планирует купить биткоины на сумму $1,5 млрд. Позже стало известно, что осуществить сделку Tesla помогла криптобиржа Coinbase.

Илон Маск уже делал заявления о криптовалюте. Бизнесмен обращал внимание на Dogecoin, призывая крупных держателей цифровой монеты распродать свои запасы. Также Маск сообщал своим подписчикам в Twitter, что купил Dogecoin для своего сына, который родился в мае прошлого года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Блок рекламы


Похожие новости
Биткоин принёс Tesla больше денег, чем электрокары в прошлом годуБиткоин принёс Tesla больше денег, чем электрокары в прошлом году
В Португалии начнут продавать электроэнергию за биткоиныВ Португалии начнут продавать электроэнергию за биткоины
Маск снова вернул себе звание самого богатого человека мираМаск снова вернул себе звание самого богатого человека мира
Крупнейший в мире хедж-фонд избавился от акций TeslaКрупнейший в мире хедж-фонд избавился от акций Tesla
Илон Маск выбрал название для собственной криптовалютыИлон Маск выбрал название для собственной криптовалюты
Украинцам назвали крайний срок установки счетчиков на газУкраинцам назвали крайний срок установки счетчиков на газ
Курс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Что повлияло на рост криптыКурс биткоина поднялся выше $51 тысячи. Что повлияло на рост крипты
Биткоин впервые достиг отметки $50 тысячБиткоин впервые достиг отметки $50 тысяч
Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать свои монетыМаск призвал крупных держателей Dogecoin продать свои монеты
Основатель Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 миллиона на развитие биткоинаОснователь Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 миллиона на развитие биткоина
Последние новости
Подгружаем последние новости