Зеленский заявил, что действующая программа МВФ для Украины должна составить 3,5 миллиарда, а не 5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках действующей программы Международного валютного фонда Украина должна получить еще два транша по 700 млн долларов. Вместе с 2,1 млрд долларов, которые государство уже получило, совокупный размер программы таким образом составит 3,5 миллиарда, хотя утверждено было пять млрд.

Во время недавней работы миссии МВФ в Украине должны были назвать дату выделения второго транша, но этого не произошло из-за невыполнения программы по нескольким пунктам, сообщил Зеленский в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Программу МВФ не закрыли. Мы находимся в программе, из которой мы получили 2,1 млрд. Еще у нас два транша, всего в программе три транша: 700 еще млн и еще 700 млн. Сейчас должны были назвать дату... Программа не выполнена, например, по юридическому направлению - закон о Высшем совете правосудия. Их много лет кормили, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. И земельная реформа, и банковский закон - вы же понимаете, сколько споров в обществе об этом, я уже не говорю о борьбе с депутатами", - отметил президент.

Он добавил, что законопроекты о ВСП и НАБУ уже зарегистрированы.

" МВФ говорит - нам не хватает раз, два, три, четыре, пять пунктов. Мы должны их сделать, мы соглашаемся или не соглашаемся. У меня, я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ , внутри Украины нам никто не помогает с этой темой, а наоборот много лоббистов работает отдельно с МВФ , показывая, что здесь происходит в Украине такое страшное, а вот мы бы показали", - заявил президент.

Напомним, что 11 января миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. В прошлый раз миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand-by еще не принято.