СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы хищения средств на железной дороге

Деньги были выделены на восстановление железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев.

Служба безопасности разоблачила масштабную схему хищения госсредств АО "Укрзализныця", которые были выделены на восстановление железнодорожного моста.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев . От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины. Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала «Юго-Западной железной дороги» действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов", - говорится в сообщении.

СБУ инициировала экспертизы, которые подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта.

"Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста, благодаря усилиям СБУ профильные специалисты восстановили его надежную работу", - отметили в спецслужбе.

Сейчас организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее Нацполиция сообщила, что должностных лиц "Укрзализныци" подозревают в растрате более 4,5 млн гривен, которые выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.