"Укроборонпром" подписал контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80 стоимостью $ 85,6 млн

Украина предложила также продать новые двигатели для танков.

"Укроборонпром" в рамках выставки IDEX-2021 заключил контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД общей стоимостью 85,6 млн долларов.

Об этом говорится на сайте концерна.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, что обеспечивает высокое качество работ и продукции. Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6ТД1 и 6ТД2", - прокомментировал подписание контракта генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Напомним, что Пакистан - один из основных покупателей украинской оборонной продукции. В 90-х годах Украина продала Пакистану 320 танков Т-80УД.

В 2016 году Украина подписала с Пакистаном оружейный меморандум на 600 млн долларов, который касался технического обслуживания и модернизации танков.