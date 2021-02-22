Фонд госимущества отверг претензии молдавского покупателя Мариловского спиртзавода

Zernoff купил завод вдвое дороже стартовой цены.

Фонд госимущества отверг претензии молдавского покупателя Мариловского спиртзавода
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества отверг претензии компании Zernoff, которая в ноябре победила на аукционе по приватизации Мариловского спиртзавода, но отказалась его покупать. Молдавская компания обратилась в суд с иском к ФГИУ за якобы существенное расхождение фактического количества имущества и заявленного в электронном лоте.

На сайте Фонда сообщается, что компания, скорее всего, просто пытается вернуть гарантийный взнос.

Мариловский завод, как и все остальные спиртзаводы, продававшиеся первыми, не работает. Его имущество находится под охраной ГП "Укрспирт". Фонд утверждает, что раскрыл всю информацию о приватизационных активах онлайн и дал возможность физического доступа к объекту.

Zernoff выиграл аукцион по приватизации завода, но не стал за него платить. Молдаване предложили за него 120 млн гривен, тогда как единственный конкурент готов был приобрести завод не более чем за 80,8 млн гривен. Стартовая цена составляла 54,7 млн гривен.

Вместе с тем молдавская компания пошла в суд, заявив об отсутствии отдельного оборудования и документации на заводе.

21 января "Укрспирт" провел осмотр территории и активов Мариловского завода, подтвердив все необоротные активы и соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации.

"Учитывая вышесказанное, обращение компании в суд может быть истолковано как попытка вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства, о чем свидетельствует постоянное откладывание инвестором момента оплаты средств за актив", - говорится в заявлении Фонда.

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