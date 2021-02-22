В мире снизился спрос на никель

Согласно оценке World Bureau of Metals Statistics, в течение января-декабря 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 53,2 тыс. тонн (для сравнения — в 2019 году зафиксирован дефицит предложения в 27,6 тыс. тонн).



За 2020 год производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 2419,1 тыс. тонн, спрос — 2365,9 тыс. тонн.



Китай снизил выплавку на 124 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 1309,7 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 66 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом.



В течение декабря 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 216,7 тыс. тонн, спрос составил 220,3 тыс. тонн.