Ватикан составляет полное описание своей недвижимости в Италии

Фото: news.yahoo.com

Управление имуществом Апостольского Престола составляет полное описание итальянских владений Ватикана, которое, возможно, будет сформировано до весны.

Об этом пишет news.yahoo.com.

Стоимость недвижимости в Париже оценивается в 595 500 000 евро (722,1 миллиона долларов). Ватикан имеет 737 объектов недвижимости во французской столице: в центре, вокруг бульвара Сен-Мишель, Одеон или Елисейских полей.

В Лондоне площадь 27 объектов составляет 4,6 тыс. квадратных метров стоимостью примерно 108 500 000 евро (131 400 000 долларов). Они расположены на площади Сент-Джеймс, Кенсингтон и Нью-Бонд-стрит.

В Швейцарии, в частности в Женеве и Лозанне, насчитывается 140 объектов. Их площадь - 16 тыс. квадратных метров, а стоимость - более 91 млн евро (110 миллионов долларов).

В Италии Управление руководит арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисами и магазинами. Это принесло Ватикану 99 миллионов евро (119,9 миллиона долларов) в 2019 году.

"Около 15% продается на открытом рынке, 30% - по субсидированным ставкам, особенно для сотрудников и пенсионеров, а другие заняты учреждениями Ватикана или бесплатно предоставляются школам или университетам", - говорится в сообщении.

Добавим, церковное ведомство, которое отвечает за миссионерскую работу Церкви, руководит еще сотнями квартир, которые предварительно привлекают 3-4 миллиарда евро (3,6-4,8 миллиарда долларов).

За централизацию активов Ватикана отвечает Епископ Нунцио Галантино, который утверждает, что Святой Престол далек от меркантильности и недавно выделил собственность на благотворительность. Он отметил, что одно из роскошных зданий на одном из самых популярных холмов Рима используется для обучения духовенства.

В общем Галантино имеет целью повышение "эффективности" имущественных активов Ватикана, ведь некоторые квартиры просто пустуют, а другие уничтожены после многих лет эксплуатации.

Галантино также пожаловался, что ему уже надоели "сенсационные" истории журналистов о богатствах папства. "Когда люди говорят, что большинство недвижимости в Риме принадлежит Католической Церкви и Ватикану, это просто неправда", - сказал он.

Однако масштабы недвижимости, находящейся в собственности Ватикана, все еще привлекает внимание людей.