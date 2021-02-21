Биткоин принёс Tesla больше денег, чем электрокары в прошлом году

От своих январских инвестиций в Биткоин компания Tesla, по оценкам, уже получила больше прибыли, чем от продажи электромобилей за весь прошлый год: вчера стоимость криптовалюты перевалила за $55 тыс. Если предположить, что производитель электрокаров имеет сейчас столько же биткоинов, сколько и 31 января, то от роста курса криптовалюты Tesla уже получила прибыль примерно в $930 млн, что больше её прибыли за весь 2020 год, которая составила $721 млн.

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В этом месяце Tesla объявила, что в январе инвестировала в Биткойн $1,5 миллиарда, но не сказала при этом, сколько биткойнов было приобретено и продолжает ли она хранить их у себя. В любом случае, Tesla учитывает криптовалюту как нематериальные активы с неограниченным сроком использования. При этом прибыль от роста курса биткоина компания должна будет раскрыть лишь в случае продажи запасов криптовалюты.

Стоит напомнить, что продажа электромобилей формально не была основным источником доходов Tesla в прошлом году. Компания получила бы гораздо меньше прибыли, если бы не продавала экологические квоты на сотни миллионов долларов другим автомобильным компаниям каждый квартал. Производители автомобилей, работающих на ископаемом топливе, покупают такие квоты, чтобы достичь установленных правительством нормативных целевых показателей по выбросам.

На прошлой неделе исполнительный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk), сказал: «Иметь немного биткойнов, которые просто являются менее глупой формой ликвидности, чем наличные деньги — довольно смелый шаг для компании из списка S&P 500. Чтобы было ясно: я не инвестор, я инженер. Я даже не владею никакими публичными акциями, кроме Tesla. Однако, когда у фиатной валюты отрицательный реальный процент, только дурак не станет искать в другом месте. Биткоин почти такая же фигня, как фиатные деньги. Ключевое слово — "почти"».

Кстати, сама покупка биткоинов на $1,5 млрд столь крупной компанией, как Tesla, стала одним из факторов роста доверия к криптовалюте и, соответственно, её курса до рекордного уровня. А недавнее упоминание Маском криптовалюты Dogecoin в Twitter также повысило цену последней.

REUTERS / Mike Blake

Компания Tesla является второй публичной компанией по объёму биткойнов в своём портфеле. Лидером остаётся MicroStrategy, которая приобрела 71 079 биткойнов. Крупнейшим держателем этой криптовалюты среди организаций выступает фонд Grayscale Bitcoin Trust — в его активах 649 130 биткойнов.



