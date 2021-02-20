“Укрпочта“ может прекратить доставку пенсий с 1 апреля

Уже с 1 апреля компания "Укрпочта", вероятно, прекратит доставку пенсий гражданам Украины. Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Причина – финансовая: затраты на доставку пенсии не покрывают доходов, которые компания получает за это.

По словам Игоря Смелянского, доставка пенсий не входит в перечень обязательных услуг почтовой компании. Однако сотрудники "Укрпочты" взяли на себя эту социальную миссию, понимая ее исключительную важность. Особенно для сельских жителей. Ведь нередко почтальон выступает в селе не только в роли доставщика корреспонденции, но и в роли социального работника. Банкоматов в селах нет, а добираться "на перекладных" до ближайшего райцентра пожилым людям тяжело.

Однако плата за доставку пенсии, вместе с платой за другие регулируемые властями услуги, составляет почти половину бюджета "Укрпочты", и поэтому компания не может себе позволить формировать эти доходы по остаточному принципу.

Однако Пенсионный фонд до сих пор оплачивает услуги почтового оператора по тарифам, привязанным к минимальной зарплате 2019 года, хотя с тех пор уже неоднократно менялся и размер минимальной зарплаты, и уровень минимальной пенсии.

"Практически невозможно работать на голом энтузиазме, демонстрируя выдающиеся результаты в то время, как половина дохода оказывается по тарифам 2019 года. Мы не должны приносить государству убытки, оказывая услуги ниже себестоимости. Меня, как гендиректора государственной компании, за это могут осудить по уголовной статье", - объяснил свою позицию Игорь Смелянский.

Поэтому, если не сокращать почтальонов, то "Укрпочта" будет работать себе в убыток. А если их сократить, то и пенсии доставлять будет некому.

Вместе с тем, сельские жители жалуются что в "Укрпочте" процесс сокращения "живых" почтальонов уже пошел. Так, в некоторых селах Киевской области начали доставлять пенсии автопочтой. При этом, многие пенсионеры загодя приходят к приезду почтового автомобиля, чтобы не пропустить его. А доставку пенсий при этом задерживают. И люди, выстояв по нескольку часов на морозе, уходят домой с пустыми руками.