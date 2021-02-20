“Укрпочта“ может прекратить доставку пенсий с 1 апреля

Уже с 1 апреля компания "Укрпочта", вероятно, прекратит доставку пенсий гражданам Украины. Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Причина – финансовая: затраты на доставку пенсии не покрывают доходов, которые компания получает за это.

“Укрпочта“ может прекратить доставку пенсий с 1 апреля

По словам Игоря Смелянского, доставка пенсий не входит в перечень обязательных услуг почтовой компании. Однако сотрудники "Укрпочты" взяли на себя эту социальную миссию, понимая ее исключительную важность. Особенно для сельских жителей. Ведь нередко почтальон выступает в селе не только в роли доставщика корреспонденции, но и в роли социального работника. Банкоматов в селах нет, а добираться "на перекладных" до ближайшего райцентра пожилым людям тяжело.

Однако плата за доставку пенсии, вместе с платой за другие регулируемые властями услуги, составляет почти половину бюджета "Укрпочты", и поэтому компания не может себе позволить формировать эти доходы по остаточному принципу.

Однако Пенсионный фонд до сих пор оплачивает услуги почтового оператора по тарифам, привязанным к минимальной зарплате 2019 года, хотя с тех пор уже неоднократно менялся и размер минимальной зарплаты, и уровень минимальной пенсии.

“Укрпочта“ может прекратить доставку пенсий с 1 апреля

"Практически невозможно работать на голом энтузиазме, демонстрируя выдающиеся результаты в то время, как половина дохода оказывается по тарифам 2019 года. Мы не должны приносить государству убытки, оказывая услуги ниже себестоимости. Меня, как гендиректора государственной компании, за это могут осудить по уголовной статье", - объяснил свою позицию Игорь Смелянский.

Поэтому, если не сокращать почтальонов, то "Укрпочта" будет работать себе в убыток. А если их сократить, то и пенсии доставлять будет некому.

Вместе с тем, сельские жители жалуются что в "Укрпочте" процесс сокращения "живых" почтальонов уже пошел. Так, в некоторых селах Киевской области начали доставлять пенсии автопочтой. При этом, многие пенсионеры загодя приходят к приезду почтового автомобиля, чтобы не пропустить его. А доставку пенсий при этом задерживают. И люди, выстояв по нескольку часов на морозе, уходят домой с пустыми руками.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
"Укрнафта" продала на аукционе 179 тыс. тонн нефти дешевле рынка"Укрнафта" продала на аукционе 179 тыс. тонн нефти дешевле рынка
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $3,6 млрдКитайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму иска против Украины до $3,6 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Земля бесплатно: каждый украинец может бесплатно стать владельцем нескольких земельных наделовЗемля бесплатно: каждый украинец может бесплатно стать владельцем нескольких земельных наделов
Тариф "Укрэнерго" за передачу электроэнергии с апреля увеличится на 7,5%Тариф "Укрэнерго" за передачу электроэнергии с апреля увеличится на 7,5%
В июле ЦХОЯТ сможет принять первую партию отработанного ядерного топливаВ июле ЦХОЯТ сможет принять первую партию отработанного ядерного топлива
Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, вероятно, останется на уровне 1,68 грн, - НКРЭКУТариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, вероятно, останется на уровне 1,68 грн, - НКРЭКУ
Альфа-Банк может стать крупнейшим иностранным банком в УкраинеАльфа-Банк может стать крупнейшим иностранным банком в Украине
Биткоин может десятикратно увеличить свою стоимость: прогноз аналитикаБиткоин может десятикратно увеличить свою стоимость: прогноз аналитика
АМКУ приказал прекратить оптовую продажу электроэнергии задешевоАМКУ приказал прекратить оптовую продажу электроэнергии задешево
Украина может купить казахские локомотивы с французским логотипомУкраина может купить казахские локомотивы с французским логотипом
Глава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 летГлава налогового комитета: Средняя зарплата в Украине может сравниться с польской через 30-40 лет
Тарифы на доставку газа: 14 облгазов пересмотрят ценыТарифы на доставку газа: 14 облгазов пересмотрят цены
Последние новости
Подгружаем последние новости