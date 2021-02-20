Стало известно, кому отдадут имущество, которое забрали у Медведчука

Имущество части нефтепродуктов временно будет сохраняться "Укртранснафтой".

Имущество части нефтепродуктопроводов «Самара - Западное направление» и «Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, планируется передать на временное хранение в АО "Укртранснафта", а затем АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.

"Сейчас имущество "ПрикарпатЗападтранс" планируется передать Нацагентству по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) для проведения конкурса по продаже или передаче в управление объекта. Но пока активы собираются передать во временное хранение "Укртранснафте", - говорится в материале.

Национализация нефтепродуктопровода не будет иметь существенного влияния на рынок дизтоплива. Недостаток дизтоплива может быть покрыт за счет увеличения поставок по морю из Турции и за счет национального Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1 433 км, которые проходят через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.