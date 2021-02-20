В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать

В санкционный список, утвержденный решением СНБО, попала розничная сеть спортивных товаров "Спортмастер". В частности, ей полностью запретили торговые операции.

Санкции наложены на компанию, зарегистрированную в Сингапуре, которая называется Sportmaster Operations Pte. Ltd. Как пишет "Лига. Новости" со ссылкой на Единый госреестр юрлиц, владельцами ООО "Спортмастер-Украина" являются две сингапурские компании.

99% доли приходится именно на Sportmaster Operations Pte. Ltd, 1% - на Sport & Fashion Management Pte. Ltd.

Фактически "Спортмастер" является роSSийской компанией, головной офис которой находится в Москве.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и связанных с ним лиц и компаний. Поводом для этого, в частности, стало финансирование терроризма.

Совет национальной безопасности и обороны также поручил Кабинету министров принять меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1 433 км, проходящих через территорию Украины. Речь идет об участке нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины. Он в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком.

Кроме того, в СБУ объяснили, что проводят следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории Луганской области в РФ и Украину.

Сам Медведчук заявил, что "у власти нет никаких доказательств его виновности".