Bitcoin снова побил ценовой рекорд - его стоимость превысила 57 тысяч долларов

По состоянию на 17:45 одна "монета" стоила более 56 тысяч долларов США.

Bitcoin снова побил ценовой рекорд - его стоимость превысила 57 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin 20 февраля вновь побила исторический рекорд - по состоянию на 15:30 по Киеву цена поднялась выше 57 тыс. долларов за "монету".

За время сегодняшней торговой сессии эта валюта подорожала до 57 361 доллара, пишет "Укринформ".

Согласно данным Investing.com, по состоянию на 17:45 стоимость снизилась до 56,078 доллара за один биткоин.

Напомним, что 18 февраля курс биткоина побил очередной рекорд, достигнув отметки в 52,6 тысячи долларов. 19 февраля стоимость достигла 55 тыс. долларов.

При этом рыночная капитализация Bitcoin достигла 1 триллиона долларов после того, как цена криптовалюты установила новый исторический максимум. В этом месяце Bitcoin вырос в цене примерно на 66%, тогда как с прошлых торгов - на 6,8%, когда стоимость "монеты" составила 55 079 долларов.

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