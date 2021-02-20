Земля бесплатно: каждый украинец может бесплатно стать владельцем нескольких земельных наделов

Земля бесплатно – не миф. Каждый совершеннолетний (достигший 18 лет) гражданин Украины может получить в бесплатное пользование несколько земельных участков разного назначения. Такое право прописано в статье 121 Земельного кадастра Украины.

Землю бесплатно можно получить по одному разу для каждого отдельного вида пользования.

Площадь земельных участков предполагается такая:

под личное сельское хозяйство - не более 2 гектаров;

- не более 2 гектаров; под садоводство - не более 12 соток;

- не более 12 соток; под строительство и обслуживание жилого дома , хозяйственных зданий и сооружений: в селах - не более 25 соток, в поселках - не более 15 соток, в городах - не более 10 соток;

, хозяйственных зданий и сооружений: в селах - не более 25 соток, в поселках - не более 15 соток, в городах - не более 10 соток; под индивидуальное дачное строительство - не более 10 соток;

- не более 10 соток; для строительства индивидуальных гаражей - не более 1 сотки;

- не более 1 сотки; для ведения фермерского хозяйства – в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Таким образом, каждый гражданин Украины теоретически может получить в личное пользование землю бесплатно. Максимальная площадь наделов, на которые можно оформить право собственности - 2 гектара и 48 соток, не считая пая, который можно отдельно получить под ведение фермерского хозяйства.

Правда, с последним не все так просто. Для выделения участка под фермерство, нужно представить документы, что у вас есть опыт работы в аграрном секторе, или вы закончили вуз сельскохозяйственного профиля.

Как нужно действовать, если вы решили оформить землю бесплатно

Для начала нужно решить, где вы хотите получить свой земельный участок, и для чего он вам нужен. Затем детально изучить облюбованную вами местность на Публичной кадастровой карте https://map.land.gov.ua, ибо участок, который вы себе облюбовали уже может быть занят кем-то другим.

После того, как вы обнаружили свободный участок земли, сделайте себе копию этого фрагмента кадастровой карты и отправляйтесь с ней в местный совет, на территории которого находится эта земля. Это, если речь идет об участке, который находится на территории, находящейся в ведении местного совета. Если речь идет о сельхозугодьях, которые вы хотите получить под ведение сельского хозяйства, то нужно обращаться в Госгеокадастр.

При этом нужно представить такие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

ходатайство с указанием целевого назначения участка и его ориентировочные размеры;

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, требуется согласование землепользователя;

в случае получения участка для ведения фермерского хозяйства, необходимые документы, которые подтверждают опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

После того, как вам дали принципиальное согласие на оформление права собственности на этот участок, можно заказывать разработку проекта землеустройства в землеустроительной организации. Это, конечно, будет не бесплатно. Поэтому совсем получить землю бесплатно не удастся. За проект придется заплатить.

В договоре, который вы заключите с разработчиками проекта, должна быть определена стоимость и сроки выполнения работ.

Когда проект будет готов, его нужно согласовать с территориальным органом Госгеокадастра и Управлением по вопросам градостроительства и архитектуры местной государственной администрации или местного совета.

Далее нужно зарегистрировать этот участок в Государственном земельном кадастре. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка.

Для обращения в Госгеокадастр нужно иметь такие документы:

заявление о внесении сведений в Госземкадастр;

оригинал согласованного проекта землеустройства и положительного заключения экспертизы;

документацию по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

Далее, в Госгеокадастре должны рассмотреть эти документы, зарегистрировать участок и дать вам выписку из кадастра. Все это в Госгеокадастре должны выполнить в течение 14 дней.

После нужно утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка. Для этого необходимо предоставить в местный совет или территориальный орган Госгеокадастра такие документы:

ходатайство об утверждении проекта землеустройства;

экземпляр согласованного проекта землеустройства;

выписку из Госземкадастра о земельном участке.

После этого нужно лишь сделать последний шаг – зарегистрировать ваше право собственности в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений. Регистрацию осуществляют в местных советах, в том числе через центры предоставления административных услуг, а также нотариусы на основании заявления и приложенных к нему документов.

К заявлению о регистрации нужно представить такие документы:

документ, удостоверяющего личность;

заверенную копию решения о безвозмездной передаче земельного участка;

выписку из Госземкадастра о земельном участке;

документ, подтверждающий внесение платы за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество.

После этой регистрации вы становитесь полноправным владельцем своего земельного участка.

Правда, люди, прошедшие через такую процедуру, говорят, что она стоит немалых нервов и сил. Отечественная бюрократическая машина пробуксовывает на всех этапах. Но все же, кто поставил перед собой цель, тот сможет ее добиться и получить землю бесплатно.

Напомним, в этом году в Украине будет открыт рынок земли. Стало известно, где в Украине самая дорогая земля. Наиболее дорогая пашня оказалась в Днепропетровской области.