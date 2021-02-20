Бтиткоин достиг отметки $55 000. Теперь капитализация криптовалюты — больше триллиона долларов

Биткоин снова обновил исторический максимум. Его цена перешагнула отметку в $55 тысяч, а общая капитализация криптовалюты превысила $1 триллион. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Пиковая цена была зафиксирована в 22:02 по московскому времени — она достигла $55 707. На момент написания новости, стоимость 1 BTC опустилась до $55,1 тыс.

С учётом количества находящихся в обращении на данный момент 18,6 млн. биткоинов, капитализация криптовалюты превысила триллион долларов. Это — рекордная капитализация для рынка криптовалют и весьма солидная — даже по меркам крупнейших компаний бигтеха. Для сравнения, рыночная цена холдинга Alphabet (владеет Google) составляет $1,4 триллиона, а автопроизводителя Tesla, вложившего $1,5 миллиарда в биткоин, — всего $747,2 миллиарда. Среди криптовалют ближайшим конкурентом биткоина является Ethereum с капитализацией в $224,3 миллиарда.

Цена биткоина растёт с марта 2020 года, стартовав с отметки в $4,9 тысячи. В конце 2020 года биткоин начал приобретать широкую публичную поддержку. С криптовалютой начал работать PayPal, Илон Маск (Elon Musk) назвал себя сторонником биткоина, а в Apple Pay появилась возможность оплаты услуг и сервисов через привязку карты BitPay.



