"Прозорро" и "Прозорро.Продажи" станут акционерными обществами

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства решило превратить государственные предприятия "Прозорро" и "Прозорро.Продажи" в акционерные общества.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минэкономики.

После корпоратизации все 100% акций компаний останутся в государственной собственности.

ГП "Прозорро" администрирует электронную систему для проведения тендеров на закупку товаров, работ и услуг государственными учреждениями; ГП "Прозорро.Продажи" - для продажи и аренды государственного и коммунального имущества на электронных аукционах.