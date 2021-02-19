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2021-02-19
"Прозорро" и "Прозорро.Продажи" станут акционерными обществами
Акции компаний останутся в государственной собственности.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства решило превратить государственные предприятия "Прозорро" и "Прозорро.Продажи" в акционерные общества.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Минэкономики.
После корпоратизации все 100% акций компаний останутся в государственной собственности.
ГП "Прозорро" администрирует электронную систему для проведения тендеров на закупку товаров, работ и услуг государственными учреждениями; ГП "Прозорро.Продажи" - для продажи и аренды государственного и коммунального имущества на электронных аукционах.