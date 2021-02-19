ДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУ

ДТЭК Востокэнерго подала в суд на НКРЭКУ

ДТЭК Востокэнерго подала в суд на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщается на сайте Регулятора.

"НКРЭКУ информирует об открытии производства по делу по иску ООО "ДТЭК Востокэнерго" о признании противоправным и недействительным с момента принятия постановления "Об установлении ограничения относительно месячного объема продаж э/э по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка э/э, входящих в состав одного вертикально интегрированного предприятия или являются аффилированными между собой", — говорится в сообщении.

Рассмотрение иска назначено на 9 марта 2021 в Окружном административном суда Киева.

Напомним, соответствующее решение было принято на заседании регулятора 3 февраля.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала генерацию, которая входит в состав вертикально-интегрированной структуры или является аффилированным с трейдерами/потребителями, продавать последним по двусторонним договорам до 50% от месячного объема производства электроэнергии.

Согласно закону "О рынке электроэнергии" вертикально интегрированный субъект хозяйствования — юридическое лицо или физическое лицо, в том числе осуществляющее контроль над другим юридическим или физическим лицом, осуществляющим деятельность по передаче и / или распределения электрической энергии и по меньшей мере одну из функций по производству или поставке э/э, или группа таких лиц, связанных между собой непосредственно или косвенно отношениями контроля, осуществляющих деятельность по передаче и / или распределения и по меньшей мере одну из функций по производству или поставке э/э.

МинПром по материалам OilPoint

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