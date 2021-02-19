Украина снизила импорт продукции из стран СНГ на 29%

Украина снизила импорт продукции из стран СНГ на 29%

В 2020 году импорт в Украину из РоSSии сократился на 35%, из стран СНГ в целом - на 29%. Как передает Укринформ, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка написал на своей странице в Фейсбуке.

"Импорт из РФ в Украину сократился в 2020 году на 35%. Это главная новость экономической геополитики. А из стран СНГ в целом - на 29%. В общей сложности, некогда доминирующее в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ - 8,4%. В экспорте из Украины СНГ имеет только 12,1 процента (РоSSия соответственно - 5,5%). Экспорт в другие страны мира (за пределами СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9%. А импорт сократился на 6,2%", - написал Т.Качка.

Он заметил, что ЕС является якорным торговым партнером Украины. На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение импорта (на 6,2%) и экспорта (на 11,3%).

"Благодаря феноменальному росту экспорта из Украины (на 98%), Китай занимает в структуре нашей торговли место больше, чем весь СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта. Доля США в нашей торговле осталась неизменной 3,8% оборота, 2,0% экспорта и 5,5% импорта. Хотя наш экспорт в Турцию и сократился, но сальдо в торговле с ней осталось положительным. Доля Турции в торговле несколько выросла (на 0,2 процентных пункта) и составила 4,7% от всего оборота", - сообщил Т.Качка.

Как сообщалось, товарооборот Украины в 2020 году составил 103,4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в 2019-м. За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на 54,2 млрд долл. Экспортировали из Украины в прошлом году на 49,2 млрд долл.

МинПром по материалам Укринформ

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