В Китае цены на руду пошли вверх

В Китае цены на руду пошли вверх

Цены на железную руду в Китае выросли на фоне прогнозируемого восстановления спроса на сырье и ускорения восстановления мировой экономики. Об этом сообщил Hellenic Shipping News.

В четверг, 18 февраля, фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже увеличились на 7,1%, до 175,22 долл./т. Фьючерсы на Сингапурской бирже подорожали на 1,5%, до 169,4 долл./т.

Китайские металлурги демонстрируют высокий спрос на железную руду после завершения празднования китайского нового года. Сталелитейные заводы увеличивают производство, чтобы восстановить уровень складских запасов для удовлетворения будущего спроса на металлопродукцию, в том числе со стороны строительства.

"Настроения также поддерживаются позитивными прогнозами основных экспортеров", – заявил старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс.

Напомним, что рейтинговое агентство Fitch прогнозирует средние цены на железную руду в 2021 году на уровне $120/т.

Китай является крупнейшим в мире импортером железной руды. По итогам 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Четыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грнЧетыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грн
Строительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - SpiegelСтроительство "Северного потока-2" возобновят на следующей неделе - Spiegel
В Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системамиВ Харькове разоблачили онлайн-обменник, который работал с запрещенными платежными системами
Коболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с КоломойскимКоболев сообщил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским
В Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоковВ Минэнерго считают целесообразной постройку трех атомных энергоблоков
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на газ в Европе растут из-за морозов в ТехасеЦены на газ в Европе растут из-за морозов в Техасе
Рада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и тканиРада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и ткани
Rio Tinto отчиталась о росте прибыли на фоне высоких цен на рудуRio Tinto отчиталась о росте прибыли на фоне высоких цен на руду
Импортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - ШпеновИмпортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - Шпенов
В США цены на сталь опять пошли вверхВ США цены на сталь опять пошли вверх
Потребительские цены в Венесуэле в 2020 году выросли более чем на 3000%Потребительские цены в Венесуэле в 2020 году выросли более чем на 3000%
Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSииМинторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSии
Розничные операторы продолжают повышать цены на бензинРозничные операторы продолжают повышать цены на бензин
Нехватка предложения горячекатаного проката в США толкает цены вверхНехватка предложения горячекатаного проката в США толкает цены вверх
Цены на платину выросли до шестилетнего максимумаЦены на платину выросли до шестилетнего максимума
Последние новости
Подгружаем последние новости