Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), крупнейший производитель грузовых и пассажирских вагонов в Украине, с начала 2021 года перешел на закупку комплектующих роSSийского производства.



Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ , имеющиеся в распоряжении БизнесЦензор .



Так, в январе 2021 года КВСЗ импортировал из РоSSийской Федерации 655 железнодорожных колеса производства "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат", что позволит заводу полностью собрать 81 грузовой вагон с применением роSSийских изделий.



В январе КВСЗ изготовил 32 новых грузовых вагона, которые, соответственно, были оснащены роSSийскими колесами.



Это не первый случай импорта ж/д-продукции из РФ со стороны КВСЗ. В 2020 году завод закупал у роSSийских "Трансмаша" и "Транспневматики" свыше 50 тонн пневмооборудования, а на Брянском заводе – порядка 200 т поглощающих агрегатов. Кроме того, Евраз НТМЗ поставил КВСЗ 1975 ж/д колес, а "Уралкуз" - 1,5 тыс. тонн ж/д осей.



По итогам 2020 года КВСЗ выпустил чуть более 1550 грузовых вагонов.



Таким образом, каждый шестой вагон, произведенный на КВСЗ в 2020 году, содержал роSSийские комплектующие.

