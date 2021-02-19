В США начали строить электродуговую печь мощностью 1,5 млн т в год

В США начали строить электродуговую печь мощностью 1,5 млн т в год

На заводе AM/NS Calvert в американском штате Алабама официально стартовало строительство электродуговой печи мощностью 1,5 млн т в год. Завершение проекта стоимостью 775 млн долл. ожидается в первой половине 2023 г.

Данное предприятие было построено германской корпорацией ThyssenKrupp в 2010 г., а в 2014 г. приобретено совестным предприятием ArcelorMittal и японской Nippon Steel.

Производственная мощность завода, который не имеет собственного производства стали и приобретает слябы в Мексике и Бразилии, составляет 4,5 млн т в год. Строительство комплекса из ЭДП и слябовой МНЛЗ позволит предприятию несколько уменьшить зависимость от импорта полуфабрикатов.

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