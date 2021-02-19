Амстердам обходит европейских конкурентов как биржевой центр после Brexit

Все говорили о Франкфурте-на-Майне или Париже как о главных претендентах на финансовый сектор Лондона, пока Великобритания была в процессе выхода из ЕС . Однако победу в этой борьбе, похоже, одерживает Амстердам. Об этом пишет РБК.

Фото: еvertravel.me

Что происходит

Столица Нидерландов сместила Лондон с пьедестала крупнейшего центра торговли акциями в Европе в январе, отхватив пятую часть торгов объемом 40 млрд евро в день, по сравнению с десятой частью — до ухода Великобритании с единого рынка Европейского союза, показали данные на прошлой неделе.

Правда, это лишь одна из нескольких сфер, в которых Амстердам незаметно обогнал соперников, заставляя вспомнить о былой славе центра мировой торговли в XVII веке.

Столица Нидерландов в этом году также стала ведущей европейской площадкой для листинга, как показывают данные, и лидером по процентным свопам в евро, рынок которых оценивался примерно в $135 трлн в 2020 году.

«Здесь существует целая культура торговли, и быть рядом с ней очень позитивно», — сказал Роберт Барнс, директор биржевой платформы Turquoise, которая предпочла столицу Нидерландов Парижу для размещения своего центра после Brexit.

«Тут рядом несколько крупных институциональных банков, специализированные фирмы-трейдеры, динамичное сообщество ретейлеров. К тому же, это все в самом сердце континентальной Европы».

Амстердам лидирует в европейской таблице листингов в этом году после привлечения первичных публичных размещений (IPO) на сумму $3,4 млрд, показывают данные Refinitiv. В их число вошли польская InPost, которая привлекла 2,8 млрд евро в ходе крупнейшего на данный момент европейского IPO в 2021 году.

Напомним